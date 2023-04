Roberto Pereira sobre proyecto de ley que pretende controlar el contenido de medios: "Es una medida carente de justificación y abusiva"

Roberto Pereira, abogado especialista en legislación en medios de comunicación. | Fuente: RPP

El abogado Roberto Pereira calificó este viernes al proyecto de ley parlamentario que pretende controlar el contenido de medios de comunicación como "disfrazado de buenos propósitos y de desafortunados medios". Eso luego de que la iniciativa establece dedicar el 40 % de su programación a la difusión del folclor, música nacional y series o programas relacionados con la historia, literatura, cultura y realidad nacional.



En entrevista con el programa Las cosas como son de RPP TV, Roberto Pereira sostuvo que el proyecto de ley N° 2170, que modifica la Ley del Artista y la Ley de Radio y TV, implica la "imposición de contenidos indiscriminadamente" e incumple el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

"El 40 % de determinados contenidos, que son folclore, música nacional, música emergente, no se sabe muy bien qué significa esta expresión. Además, digo de manera indiscriminada, porque no se toma en cuenta la naturaleza de la radiodifusión. Hay empresas de radiodifusión que se dedican, por ejemplo, a las noticias, entonces imponer estos contenidos implica desnaturalizarlos en el 40 % de su programación y en los horarios estelares con una medida carente de justificación, abusiva diría yo y que califica como una suerte de control indirecto, que está prohibido por el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que sanciona y prohibe la utilización desproporpocionada del poder de reglamentación de las frecuencias radioeléctricas por parte de los Estados", dijo.

Sin justificación

Roberto Pereira recordó que la Ley de Radio y Televisión Peruana contempla una serie de mecanismos para promover la cultura, la música nacional y el folclore. Sin embargo, cuestionó que el Estado no desarrolló ni plasmó en políticas la aplicación de la citada norma.

"La propia Ley de Radio y Televisión diferencia entre radios comerciales, radios educativas y radios comunales. Y lo hace, precisamente, para que este tipo de emisoras destinen su programación a difundir cuestiones locales, cuestiones culturales, cuestiones educativas y las radios comerciales a lo suyo, que es básicamente la esencia de su programación que está gobernada por la libertad de prensa y libertad de expresión y de información. Luego la Ley de Radio y Televisión tiene una norma donde el Estado se reserva determinadas frecuencias radioeléctricas, precisamente para que el Estado pueda cumplir con ese rol de difusión de la cultura. Luego tiene estaciones de radio como Radio Nacional del Perú, el canal 7 que difunden estos contenidos culturales", aclaró.

En ese sentido, Roberto Pereira argumentó que "no existe una necesidad" o una justificación para la imposición de dedicar el 40 % de la programación de contenidos musicales y del folclore nacional.

"Debilitar la libertad de expresión"

Roberto Pereira afirmó que tenemos actores políticos poco democráticos en el Congreso que permanentemente están incidiendo e impactando de forma negativa en la libertad de expresión. Eso explica, asegura, que el proyecto que busca controlar los medios de comunicación se enmarca en la lógica de intervenir los medios de comunicación para lograr determinados fines sociales que a cierto sector político le interesa.

"Sin darse cuenta que con esto lo que hacen es debilitar la libertad de expresión al tratar de imponer contenidos en los medios de comunicación", señaló.

Para Roberto Pereira, un termómetro para medir las "convicciones realmente democráticas y liberales" en el sentido de la vigencia de los derechos fundamentales es la libertad de expresión.

"Y estos actores cuando se trata de libertad de expresión se muestran claramente autoritarios, claramente totalitarios porque permanentemente insisten en penalizar la libertad de expresión, en reducir los ámbitos de libertad de contenidos en los medios de comunicación, en decir quién puede ser socio y quién no puede accionista de un medio de comunicación. Ha establecer una serie de cuotas, colegiatura obligatoria. Todo eso lo que hace es desmontar un estatuto de protección y garantías que se ha ido construyendo durante muchos años para proteger, precisamente, la libertad de expresión en la medida que se entiende que la libertad de expresión es esencial al sistema democrático. Es decir, afectar la libertad de expresión es afectar el sistema democrático, porque devalúas el debate público que debe ser libre por naturaleza", dijo.



La iniciativa legislativa 2170 –impulsada por el congresista Alex Flores (Perú Libre), que ya cuenta un dictamen aprobado en las comisiones de Cultura y Transportes y Comunicaciones; y está a la espera de ser visto por el pleno– propone modificar la Ley de Radio y Televisión, así como la Ley del Artista Intérprete y Ejecutante, bajo el argumento de “promover la música, arte y cultura nacional”.

Dicho dispostivo establece, además, que la mitad de dicho porcentaje debe ser "de música emergente" y que "no exime a las estaciones temáticas o especializada".

