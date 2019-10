Roberto Vieira intentó salir de Perú con pasaporte diplomático. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El excongresista Roberto Vieira, actualmente investigado por el presunto delito de tráfico de influencias, confirmó que intentó salir del país -sin éxito- este martes haciendo uso del pasaporte diplomático que tenía como parte de su rol como legislador.

En diálogo con RPP Noticias, señaló que no pudo viajar porque tenía pendiente una multa electoral y negó que autoridades de Migraciones le hayan solicitado su pasaporte ordinario y no el pasaporte diplomático, el cual carecía de valor tras la reciente disolución del Congreso.

"Esto fue un viaje repentino por 10 días. Efectivamente perdí el vuelo, como varias personas, porque lamentablemente en el Jurado Nacional de Elecciones había una multa por pagar y no tienen un sistema en línea (de pago). Así como yo, varios perdieron el viaje porque recién aceptaron pagos desde las 6:30 de la mañana, una cosa muy vergonzosa", relató.

Al ser consultado por el motivo de su viaje, el exparlamentario reconoció que tomó esta decisión hace solo unos días, aunque no respondió cuándo compró el pasaje. "Esto lo he decidido hace un par de días, (por) una mezcla de estrés y tantas cosas terribles que se han visto en este país en los últimos días", dijo.

Fuentes de RPP Noticias informaron que Roberto Vieira se presentó esta madrugada en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Su objetivo era abordar un vuelo de la aerolínea American Airlines rumbo a Miami, en Estados Unidos. Al presentar su pasaporte diplomático, le informaron que, en cumplimento del decreto que disuelve el Congreso, ya no es funcionario con acceso a este tipo de documento y le correspondía sacar un pasaporte ordinario, como cualquier otro ciudadano.

Roberto Vieira tiene una investigación en Fiscalía por presunto tráfico de influencias por unos audios en los que supuestamente pide dinero a un familiar para favorecerlo, pero no tiene impedimento de salida del país, por lo que puede viajar si tiene pasaporte. Este documento puede tramitarse en el mismo aeropuerto, por lo que el excongresista acudió a la oficina de Migraciones en el lugar para obtenerlo. Sin embargo, de acuerdo con información a la que tuvo acceso RPP Noticias, tuvo problemas para hacerlo por tener deudas electorales y eventualmente perdió el vuelo.

Congreso disuelto

Roberto Vieira era uno de los 130 miembros del Congreso que fue disuelto por el presidente Martín Vizcarra. Este lunes, el presidente comunicó al país su decisión al considerar que el Parlamento le había negado al confianza a un gabinete suyo, de forma fáctica, por segunda vez en este periodo de gobierno (2016-21), lo que le abría la posibilidad de proclamar la disolución constitucional del Congreso. La medida ha sido respaldada por las Fuerzas Armadas y la Policía, bancada del Congreso opositoras al fujimorismo y por miles de ciudadanos que se manifestaron en varias regiones del país.

Pese a la disolución del Congreso, las bancadas de Fuerza Popular, Apra, Acción Popular (menos Yonhy Lecano), Alianza Para el Progreso, Contigo, Acción Republicana y Glider Ushñahua de Unidos por la República siguieron sesionando y votaron por la suspensión de Martín Vizcarra como jefe de Estado. Tras esto, hicieron tomar juramento a la vicepresidente Mercedes Aráoz como presidente encargada. Ninguna otra institución u organismo del Estado la ha reconocido como tal.

La disolución del Congreso no significa la desaparición del Poder Legislativo. Este continuará en sus funciones a través de la Comisión Permanente, grupo de trabajo conformado por 27 miembros en total, que incluyen a los cuatro integrantes de la Mesa Directiva y los portavoces de las bancadas. Roberto Vieira no está entre los miembros de la Comisión Permanente, por lo que no le corresponde el pasaporte diplomático.