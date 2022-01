RPP Verifica | Congresista Alejandro Soto niega que su asesor sea gerente de canal cusqueño [ENGAÑOSO]

Alejandro Soto Reyes es parlamentario de Alianza Para el Progreso, representante de Cusco. | Fuente: Congreso

El congresista de Alianza Para el Progreso (APP) y representante de la región Cusco, Alejandro Soto Reyes, se refirió al dictamen del Proyecto de Ley aprobado por la Comisión de Transportes y Comunicaciones (que él preside) sobre la regulación de la publicidad estatal en medios de comunicación.

Las modificaciones al Proyecto de Ley incluyen, según comentó el propio congresista, que los medios de comunicación regionales no estén obligados a utilizar una central de medios para poder acceder a la publicidad del Estado. "Los medios de prensa del interior del país reclamaban y decían que las centrales de medios son las que cobran porcentajes fuertes... si por decir nos pagan 10 mil soles, ellos cobran 7 mil y nosotros 3 mil (...) por eso se ha aprobado este dictamen", dijo Alejandro Soto Reyes en "Ampliación de Noticias".

Al ser consultado, sin embargo, si consideraba que existía un conflicto de interés por su relación con el medio de comunicación cusqueño CTC, el legislador Alejandro Soto Reyes no estuvo de acuerdo. "Sí he tenido un programa periodístico, pero no soy propietario de ningún medio de comunicación", aseguró.

Asimismo, el parlamentario agregó que, como presidente de la Comisión de Transportes, no tiene decisión sobre lo que los miembros de este grupo de trabajo aprueben o desaprueben, y que su "participación solo es poner en debate el proyecto que se nos ha alcanzado por insistencia y que viene de la gestión pasada".

Alejandro Soto Reyes recalcó que "no soy parte de los medios de comunicación" y, tras ser consultado sobre si no calificaría como conflicto de interés que su actual asesor en el Congreso, Miguel Alencastre Pérez, figure como gerente del canal cusqueño CTC en la Sunat, declaró que ese señor "no es gerente de ese medio de comunicación al que hace mención (...) no es representante de ningún medio de comunicación, si es que tuviera en ejercicio de sus funciones sí habría conflicto de interés, pero que yo tenga conocimiento el señor ha dejado de ser gerente, empleado de ese medio de comunicación hace buen tiempo atrás, antes de que yo asuma el cargo de congresista".

Sus declaraciones fueron sometidas a verificación.

Informaciones a verificar: El congresista Alejandro Soto ha tenido (en el pasado) un programa periodístico, solo puso en debate el proyecto que se le alcanzó por insistencia, no es parte de los medios de comunicación y su asesor ya no es gerente del canal CTC del Cusco.

Resultado: ENGAÑOSO

Durante la entrevista que ofreció a "Ampliación de Noticias" el congresista Alejandro Soto incurre en una serie de inexactitudes que no se ajustan a la verdad. Las enumeramos y verificamos de manera concreta a continuación.

[1] "Sí he tenido un programa periodístico", "Yo no soy parte de los medios de comunicación". Con estas declaraciones, el parlamentario da a entender que no tiene algún programa o que si lo tuvo, fue en el pasado. Sin embargo, incluso desde que asumió como congresista, Alejandro Soto Reyes continúa como panelista durante programas completos de "Ronda Política", el espacio dominical que conduce desde hace años. Incluso, participó en el programa completo el último 16 de enero y prometió "volver el próximo domingo".

[2] "Mi participación es solo poner en debate el proyecto que se nos ha alcanzado por insistencia y que viene de la gestión pasada". Es verdad que el Proyecto de Ley N° 440/2021-CR es de una gestión pasada (fue presentado originalmente por la excongresista Gloria Montenegro), pero no se le alcanzó "por insistencia" a la comisión. En el Proyecto de Ley se incluye la solicitud dirigida a la presidenta del Congreso para desarchivar el proyecto, con la firma del propio Alejandro Soto Reyes y ocho congresistas más, todos de la bancada de Alianza Para el Progreso: Eduardo Salhuana (Madre de Dios), Freddy Díaz (Pasco), Manuel García (Piura), Heidy Juárez (Piura), Edhit Julon (Cajamarca), Luis Picón (Huánuco), Magaly Ruiz (La Libertad) y Rosío Torres (Loreto).

Miguel Alencastre Pérez aún figura ante la Sunat como gerente general del canal CTC.

[3] "El señor Miguel Alencastre no es gerente de ese medio de comunicación al que hace mención". Al consultar la página de la Sunat, se puede comprobar que Miguel Alencastre Pérez figura como gerente general de la Compañía de Televisión Cusqueña S.A.C. desde julio del año 2000. Asimismo, en el buscador de proveedores del Estado, Miguel Alencastre Pérez figura como gerente general, accionista y representante de la empresa. Incluso comprobamos que se trata de una empresa familiar, pues todos los accionistas, el presidente y director, forman parte de la familia Alencastre.

[4] Sobre la aparición o no de Miguel Alencastre como gerente del canal CTC en Resgistros Púlbicos, consultamos con Eduardo Herrera, director del Consejo Privado Anticorrupción (CPA), quien ha seguido el tema. "El dueño del canal era el señor Miguel Alencastre Pérez. Vale decir que él ya no es dueño del canal CTC, hay un transferencia ahí figura ahora otra persona. Evidentemente ahí hay un conflicto de interés abierto porque con este Proyecto de Ley estaría favoreciendo los intereses de este señor, su hoy asesor, antes jefe expropietario de un medio".