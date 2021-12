RPP Verifica | Margot Palacios: "Estamos hablando de vacunas que están en proceso de ensayo" [FALSO]

Margot Palacios es congresista elegida por Ayacucho. | Fuente: Facebook

Congresistas de las bancadas de Perú Libre y Renovación Popular se pronunciaron en contra de la obligación de presentar el carné de vacunación al momento de entrar a lugares cerrados. Mientras que los del partido celeste lo hicieron a través de un comunicado, los del partido oficialista presentaron un Proyecto de Ley al respecto.

La propuesta está liderada por la legisladora Margot Palacios y es apoyada por las firmas de sus colegas de bancada Lucinda Vásquez, Katy Ugarte, Edgar Tello, Guido Bellido, Segundo Quiroz y Waldemar Cerrón.

Margot Palacios intentó defender su Proyecto de Ley en el el programa "Nada está dicho" con una serie de argumentos legales. Al ser consultada por los argumentos científicos que respaldan la propuesta, la parlamentaria respondió: "lo que he señalado también, en relación a las preguntas que me dice, [es que] no tienen respuesta. Estamos hablando acá, de que son, en este caso, vacunas que están en proceso de ensayo inclusive".



Sus declaraciones fueron sometidas a verificación.

Información a verificar: Las vacunas contra la COVID-19 están en proceso de ensayo.

Resultado: FALSO

[1] Tal como el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular, la parlamentaria Margot Palacios de Perú Libre utiliza el argumento de que las vacunas que se están aplicando con la COVID-19 están en proceso de ensayo o en etapa experimental. Es importante recordar cuáles son las etapas por las que pasan las candidatas a vacuna para finalmente convertirse formalmente en vacunas: exploración, preclínica, clínica, revisión regulatoria, manufactura y revisión de calidad. Específicamente, la sustancia de una candidata a vacuna se analiza en un laboratorio y, dependiendo de la parte del proceso en la que se encuentre, va desde probarse en animales y ensayos para verificar científicamente si activa una respuesta inmune y protección deseada, hasta realizar nuevos ensayos, esta vez en grupos pequeños de seres humanos, luego grupos más grandes, todo para comprobar su eficacia y seguridad. Cada etapa se debe superar para pasar a la siguiente. Superadas todas esas etapas de pruebas, la candidata a vacuna se autoriza, ya sea para uso total o de emergencia. En cualquiera de estos casos, en esta etapa ya se ha demostrado científicamente que las vacunas son seguras y eficaces.

[2] Las autorizaciones totales o de emergencia son el resultado, además, de una revisión de entidades reguladoras internacionales que evalúan y contrastan la evidencia de los ensayos realizados. Aquí incluso se evalúa y determina que mayores son los beneficios que los riesgos. Las vacunas contra la COVID-19 que se aplican en la actualidad no están en proceso de ensayo, sino que han pasado por todo este proceso para ser aprobadas, por lo cual la afirmación de la congresista es falsa.

[3] Finalmente, existe numerosa evidencia científica que dice que las vacunas protegen contra la muerte a quienes se las aplican. El doctor Elmer Huerta, consejero médico de RPP Noticias, comenta: "Si es que la gente que no se ha vacunado engaña y entra a lugares diciendo que está vacunada, ellos son los que van a perjudicarse, porque ellos son los que van a enfermar, se van a complicar y pueden morir. La persona vacunada está protegida".