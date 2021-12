Margot Palacios, congresista de Perú Libre, defendió este martes su proyecto de ley con el que busca que la vacunación contra la COVID-19 no sea obligatoria, pese a que ella ya recibió la inoculación.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, la congresista cuestionó que no existe la suficiente estadística para conocer los efectos secundarios entre los vacunados e incluso aseguró que las vacunas contra la COVID-19 estén en proceso de ensayo.

Sin embargo, al ser consultada sobre si ella recibió las dosis contra la enfermedad, dijo que sí, porque “era una exigencia” que se le hizo cuando quiso viajar para ejercer sus labores de representación.

“Sí [me vacuné] porque era una exigencia, porque tenía que ir a un viaje y no me permitían subir al avión. Soy congresista y tengo que viajar para hacer mi semana de representación, para presidir mis comisiones y si no lo hacía, no podía ir”, dijo.

Defensa de inciativa

Pese a que reconoció la necesidad de la vacunación contra la COVID-19 para el desarrollo de diversas actividades, la legisladora Margot Palacios continuó defendiendo su iniciativa al decir que se fundamenta en el derecho constitucional de la ciudadanía a que no se les puede obligar a vacunarse.

“Acá hay que dejar en claro que, así como nosotros nos hemos vacunado voluntariamente en esa facultad que nos da la Constitución, también hay ciudadanos y que no están de acuerdo porque no creen en esta”, dijo.

Margot Palacios también se pronunció en contra de la obligatoriedad de presentar el carné de vacunación, pues dijo que esta disposición debía realizarse mediante una ley y no por un decreto supremo.

Respuesta a proyecto

La iniciativa de la parlamentaria fue cuestionada por el ministro de Salud, Hernando Cevallos, quien señaló a RPP Noticias que el criterio de la propuesta “no es el correcto, puesto que se deben unir fuerzas para luchar contra la pandemia de la COVID-19.

“Es paradójico. Más que una opción a la vacuna es pensar en que la gente debe decidir y yo creo que ese criterio de que la gente debe decidir en este caso no es el correcto. Necesitamos sumar esfuerzos y buscar la unidad para luchar contra la pandemia”, dijo.

La legisladora señaló que ella recibió la vacuna contra la COVID-19 porque se lo exigieron. | Fuente: RPP Noticias

