SAC aprueba denuncia e inhabilitación por 10 años contra Betssy Chávez y Pedro Castillo por fallido golpe de Estado

SAC aprueba inhabilitación por 10 años contra Betssy Chávez | Fuente: Congreso / PCM
Luis Rodriguez J.

por Luis Rodriguez J.

·

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó, con 10 votos a favor y 3 en contra, el informe final que recomienda la procedencia de la denuncia constitucional e inhabilitación contra el expresidente Pedro Castillo, la expremier Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta.

00:00 · 01:49

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó, este viernes, el informe final que recomienda la procedencia de la denuncia constitucional presentada contra el expresidente Pedro Castillo, la expremier Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta, por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.

Con 10 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención, dicho grupo de trabajo parlamentario aprobó el referido informe que, además, propone la inhabilitación para ejercer la función pública, por 10 años, contra los denunciados. 

Noticia en desarrollo...

Betssy Chávez Pedro Castillo Subcomisión de Acusaciones Constitucionales Congreso SAC

