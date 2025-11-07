María del Carmen Alva en contra de otorgar salvoconducto a Betssy Chávez: “Están utilizando mal la figura del asilo”

María del Carmen Alva pidió al presidente José Jerí y el canciller Hugo de Zela que “analicen bien” su decisión respecto a otorgarle o no el salvoconducto a Betssy Chávez. | Fuente: RPP

La congresista María del Carmen Alva se mostró en contra de otorgarle el salvoconducto a la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez, quien se encuentra a la espera de que el Gobierno peruano le dé este beneficio, para que pueda viajar a México, país que le concedió el asilo político.

“Evidentemente hay normas internacionales que deben respetarse, pero que también se están burlando de nosotros porque están utilizando mal la figura del asilo. Hoy día es Betssy Chávez, mañana puede ser Aníbal Torres, un delincuente o un narcotraficante”, señaló la parlamentaria en Ampliación de Noticias.

Asimismo, la expresidenta del Congreso resaltó que la decisión le corresponde al mandatario José Jerí y el canciller Hugo de Zela, quienes -indicó- están a cargo de la “política exterior” del país. En esa línea, pidió a los representantes del Ejecutivo que “analicen bien” su decisión.

“Debe analizarse bien [el tema del salvoconducto], demorarse. Pueden demorarse todo el tiempo que quieran, no hay un plazo para ello y, personalmente, sí pienso que no deberían darle en este momento y ahora, por las circunstancias, y que deberíamos pensar más políticamente que diplomáticamente”, acotó.

“Entiendo que están tomando su tiempo para solamente verlo con especialistas y analizarlo jurídica y legalmente. Nosotros tenemos que aceptar. […] No soy la canciller, te estoy hablando de lo que a mí me gustaría, como a muchos peruanos, que no se diera el salvoconducto, porque sí nos parece una burla y una falta de respeto a nuestro país de que estén dando salvoconductos a una persona que ha participado en un golpe, que ha atentado contra nuestra democracia, que tanto nos cuesta proteger y defender”, acotó.

Betssy Chávez “es una persona que tiene un proceso penal por rebelión”

María del Carmen Alva también se refirió a la posibilidad de que el Estado peruano recurra a instancias internacionales por no otorgarle el salvoconducto a Betssy Chávez, quien se encuentra en medio de un proceso judicial por el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre del 2022. Al respecto, la congresista también se mostró a favor de esta posibilidad.

“Yo voy por esa opción. Yo no le daría [el salvoconducto] y me iría al Tribunal, defendería la oposición con los argumentos de que no es una persona que le deben otorgar el asilo porque no es una perseguida política. Ellos están asilando a una persona considerándola perseguida política, y sabemos que eso no es así. Es una persona que tiene un proceso penal por rebelión, que han pedido 25 años de cárcel para ella, y que todos sabemos que fue la mano derecha del presidente [Pedro] Castillo, del golpista Castillo, en el tema del golpe [de Estado]”, concluyó.