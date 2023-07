Congreso Se agudizan las discrepancias entre Fuerza Popular y Renovación Popular por presencia de Perú Libre en Mesa Directiva

A la bancada de Renovación Popular no le ha caído nada bien la alianza que formaron Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Avanza País con Perú Libre para llegar a la Mesa Directiva del Congreso.

Y es que ayer, miércoles 26 de julio, se llevaron a cabo las elecciones que dieron como ganadores a la fórmula compuesta por Alejandro Soto (APP) como presidente del Congreso, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), en la primera vicepresidencia; Waldemar Cerrón (Perú Libre), en la segunda vicepresidencia; y Roselli Amuruz (Avanza País), en la tercera.

La mencionada lista multipartidaria alcanzó un total de 77 votos a favor frente a los 39 que obtuvo la fórmula compuesta por Acción Popular, Cambio Democrático, Bloque Magisterial y Perú Bicentenario.

A poco de la instalación del Periodo Anual de Sesiones 2023-2024 del Parlamento, el congresista y vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, insistió con sus críticas al fujimorismo por esta alianza y, además, afirmó que la derecha sí tenía los votos para asegurar la Mesa Directiva, por lo que consideró que no era indispensable incluir al cerronismo en la lista.

“Tengo un sinsabor bastante fuerte, porque tenemos los votos como derecha para pelear la Mesa Directiva. Y para eso hay que tener la valentía de hacerlo, porque nos jugábamos el futuro del destino del Congreso”, comentó Montoya en el programa Ampliación de Noticias de RPP.

“Teníamos 64 como derecha y la izquierda 63. ¿Pasábamos a segunda vuelta? Sí pasábamos. Estaban los no agrupados, que es un grupo importante donde, creo, la mayoría son demócratas e iban a votar por la derecha. O sea, el triunfo estaba garantizado […]. Pero ellos [Fuerza Popular] han hecho otros cálculos”, agregó.

El también almirante en situación de retiro dijo no comprender el argumento de que, si no se incluía a alguna bancada de izquierda, se perdería la hegemonía de la derecha en la directiva del Congreso.

Así, esgrimió la posibilidad de que exista “algún acuerdo oculto” entre ambas fuerzas políticas que, en la práctica, se mostraban contrarias.

“No ha habido ninguna explicación lógica ni razonable, eso de que se iba a perder la mesa en manos del comunismo. ¡Están equivocados! La tiene el comunismo. Están sentados en la mesa con ellos, [Perú Libre] es compañero de carpeta de Fuerza Popular y de los que han aceptado esta situación”, criticó.

Para Jorge Montoya, la presencia del congresista Waldemar Cerrón – hermano de Vladimir Cerrón, líder y fundador de Perú Libre – en la segunda vicepresidencia del Congreso implica la priorización de temas como la instalación de una Asamblea Constituyente y de la redacción de una nueva Constitución.

“Tienen algún trato. Algo tiene que haber para que hayan aceptado esta decisión. Estar sentados en las mesas les dan posibilidades de manejar la agenda”, arremetió.

Jorge Montoya es un pésimo político, afirman desde Fuerza Popular

El secretario del partido Fuerza Popular y actual parlamentario andino, Luis Galarreta, no se ha quedado callado ante las críticas de Jorge Montoya.

En Ampliación de Noticias, el excongresista fujimorista destacó la actitud de su bancada de buscar consenso y diálogo con agrupaciones contrarias al denominado “bloque democrático”.

“Lo que dice la votación es que no se equivocaron quienes han conversado y han buscado un bloque que dirija la mesa con posición de distintos lados”, comentó.

“El señor [Alejandro] Soto y Perú Libre tienen opiniones diferentes. A Renovación no le tocaba y no lo toca todavía, porque no participó en la primera mesa; el señor Montoya se fue solo a una candidatura. El segundo año se fue a otra candidatura con la señora Echaíz, ¿de qué bloque democrático habla el señor Montoya?”, alegó.

En ese sentido, Galarreta señaló que, si bien Montoya puede ser un buen “militar”, en la práctica ha demostrado nula experiencia política y poca capacidad de diálogo; por lo que sugirió a la bancada celeste cambiar de vocero.

“Debe ser un gran militar, pero pésimo político. Me apena por Renovación Popular…”, apuntó.

“Yo creo que Renovación se puede sumar. No me quiero meter, pero deberían tener un vocero más dialogante, que no diga: ‘Si no somos nosotros, nadie va'. No, pues. Tenemos que conversar con todos”, añadió.

Finalmente, el expresidente del Parlamento adelantó que, de ninguna forma, se permitirá que Perú Libre ponga en agenda iniciativas relacionadas al cambio de la Constitución y la instalación de una Asamblea Constituyente.

“Si los partidos serios se llegan a poner de acuerdo pueden dirigir la mesa. Perú Libre seguirá con su asamblea, y nosotros seguiremos en contra y tendremos los votos para archivarla. Nosotros no vamos a dejar de lado nuestros principios”, sentenció.