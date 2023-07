Sagasti sobre nueva Mesa Directiva: "Pareciera que, más que acuerdos, son pactos de conveniencia"

Francisco Sagasti, expresidente de la República, manifestó este miércoles que la elección de la nueva Mesa Directiva del Parlamento fue realizada más por pactos de conveniencias que a favor del país. En ese sentido afirmó que esa alianza carece de ideas o doctrinas políticas.

"Yo no veo que sea una alianza entre dos, son cinco partidos que están involucrados en este caso. Pareciera que los acuerdos son más pactos que no tienen un sustento ni programático ni de ideas o dotrinas sino simplemente de conveniencias", sostuvo en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

El expresidente afirma que con lo visto en el Parlamento y Ejecutivo se observa un deterioro de las instituciones. Sin embargo, rechazó que en el Congreso haya una dictadura como señaló Martín Vizcarra.

"En el Congreso lo que estamos viendo es un autoritarismo casi anárquico. Son pequeños grupos cada uno. Yo hago esto si usted me da al defensor del Pueblo, si me permite nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, pero no un dictador ni mucho menos", expresó.

Por otro lado, Sagasti reiteró la posibilidad de un adelanto de elecciones y consideró que nadie debería "horrorizarse" por esa idea.

"Sí considero, a diferencia de otras personas, un adelanto de las elecciones generales traería más estabilidad con un acuerdo como el que planteé en abril del año pasado y luego este 2023 en la cual se planteaba la posibilidad del adelanto con una agenda de reformas políticas muy acotadas, con una agenda de trabajo para el Congreso entrante", enfatizó.

Alejandro Soto es el nuevo presidente del Congreso

El legislador Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) se impuso a la lista encabezada por Luis Aragón y es el nuevo presidente del Congreso para el periodo 2023-2024. Lo acompañan en la mesa directiva los parlamentarios Waldemar Cerrón, Nano Guerra García y Roselli Amuruz.

Soto dijo a la prensa que su gestión asumirá el compromiso de revertir el bajo nivel de aceptación que tiene actualmente el Parlamento. Para ello -indicó- ha concertado con las bancadas de Fuerza Popular, Perú Libre, Avanza País y Somos Perú a fin de elaborar de manera urgente una agenda conjunta.

"El compromiso y el reto comienza el día de hoy, por eso decirles que vamos a elaborar inmediatamente esta agenda conjunta en la que seguramente habrán coincidencias y habrán diferencias", apuntó.

Por su parte, Luis Aragón pidió que la nueva Mesa Directiva sea "más concertadora con la clase social". No obstante, dijo también estar preocupado por la conformación de esta nueva mesa debido a las diferencias que hay entre las bancadas que la integran. "Yo creo en este momento el tema de la Asamblea Constituyente no es prudente. Entonces, genera preocupación porque estas bancadas van a tener que unirse en un pensamiento único, van a tener que tener una agenda común", señaló.