Luego del secuestro a un equipo de periodistas de América Televisión en Cajamarca, ocurrido el miércoles, el congresista Jaime Quito (Perú Libre) consideró que esta situación no califica como un secuestro y que serán las autoridades correspondientes quienes, luego de una investigación, determinarán la responsabilidad de las personas investigadas.

"El término adecuado es retención y no lo que han venido señalando (secuestro). En todo caso ahí se va a tener que definir, siempre nosotros rechazamos cualquier tipo de agresión, venga de donde venga", indicó.

"No hay que sentirnos mal. Las cosas en el país hay que mirarlas de forma adecuada. Creo que también, si algo mal puede estar, creo que es responsabilidad de todos y también de los mismos medios de comunicación", agregó.

Por su parte, la congresista Vivian Olivos, de Fuerza Popular, consideró lo sucedido en Cajamarca como un atentado contra la libertad de expresión. Asimismo, informó que ha solicitado al Ministerio Público que investigue este caso para determinar responsabilidades y sancionar a los responsables.

"Están atentando contra la libertad de expresión y, sobre todo, en el Perú ya no está primando el principio de autoridad. No estamos respetando a la Policía, estamos tomando la justicia por sus propias manos y esto no debe de existir. No lo debemos de tolerar", indicó.

"Hoy he cursado una carta a la Fiscalía para que inicie las investigaciones y estas personas sean sancionadas. No podemos tolerar más un atropello a la prensa. Ayer una ley mordaza, ahora están secuestrando a los medios de prensa. ¿Mañana que va a pasar?", añadió.

En tanto, la congresista Flor Pablo (No Agrupados) confirmó que se acordó en la Junta de Portavoces citar al ministro del Interior, Mariano González, ante la Comisión de Defensa del Congreso para que responda por lo sucedido con el equipo periodístico y las acciones que se van a tomar respecto a este caso.

Presidenta del Congreso critica que el presidente

Sobre este caso, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, solicitó que el presidente Pedro Castillo y el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, tomen acciones contundentes respecto a los hechos acontencidos en el distrito de Chadín.

"Yo espero que el Presidente, el Premier, el Ejecutivo, salgan a rechazar este tema y tomen medidas y cartas en el asunto. Porque cada vez que pasa algo, lamentablemente no escuchamos ni al Premier ni al Presidente decir algunas palabras en contra de lo que está sucediendo", sostuvo.

En ese sentido, criticó que el Presidente solo haya emitido un tweet rechazando estos hechos.

"Sabemos que estamos en la era de la tecnología, de las redes, que muchos solo ponen un tuit, pero él es el Presidente de la República, él tiene que salir a dar la cara, a hablar", señaló.

Piden citar a ministro González a Fiscalización

Asimismo, la primera vicepresidenta del Parlamento, Lady Camones, remitió un oficio al presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, para que cite en su grupo de trabajo al ministro del Interior a fin de que informe sobre las acciones que su sector está tomando frente a los hechos.

"Mucho agradeceré que, en uso de sus facultades, se sirva invitar al señor Cosme Mariano González Fernández, ministro del Interior, a efectos de que se sirva informar y explicar los hechos suscitados, así como las acciones que desde su despacho se han adoptado con la finalidad de poner a buen recaudo y preservar la integridad y la vida de las personas indebidamente retenidas, la recuperación de sus equipos de trabajo, así como las medidas que adoptará para identificar y capturar a los responsables de estos hechos execrables", se lee en el documento.

Por su parte, la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, solicitó invitar este jueves al ministro del Interior para que "informe ante el Congreso de la República, respecto de las acciones que se han implementado a raíz del secuestro del periodista de investigación Eduardo Quispe y su camarógrafo Elmer Valdiviezo".

