La congresista Sigrid Bazán lamentó los episodios de violencia que se han reportado en el país -principalmente en provincia- durante las protestas políticas y sociales. Tras recordar que, en su gran mayoría, las víctimas son civiles, la legisladora cuestionó el trabajo del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, a quien acusó de ser "el premier de Lima".

"Creo que el señor Otárola es el primer de Lima, no es un premier para el país, porque ha mandado a salvaguardar Lima a costa de balas y de muerte y de violencia, de parte del uso de la fuerza desproporcionada, no lo vemos tanto en Lima como se ha vivido en Puno, Arequipa, Ayacucho, estas masacres. No creo que uno tenga que aprender a costa de 50 vidas", indicó.

En entrevista con RPP, la congresista de Cambio Democrático - Juntos por el Perú consideró que en las protestas que se realizan en distintas partes del país en contra de las autoridades y para exigir el adelanto de elecciones la Policía "está para garantizar que la movilización sea pacífica"; sin embargo, lamentó que se hayan registrado "abusos y excesos".

"Yo no avalo la violencia, venga de donde venga. Creo que es terrible que se tomen los aeropuertos, es terrible que veamos a los propios policías, sin un protocolo, sin un plan claro, enfrentados contra otros peruanos entre sálvense quien pueda. Lamentablemente el 99 % de las víctimas son civiles, no policías, y hay que lamentar todas las vidas por igual", apuntó.

Finalmente, la parlamentaria recordó que ha presentado un proyecto de ley para que la legislatura pueda concluir y que empiece una nueva "de inmediato" -y no en febrero- el cual tendrá que ser visto en el pleno para que se proceda a la segunda votación y lograr que el adelanto de elecciones "se dé lo antes posible".

"Una fecha se votó. Para que se vote la segunda tiene que haber una nueva legislatura. (Una segunda votación) no puede cambiar (la fecha) y mi postura es, en todo caso, que nos vayamos y no demoremos más la decisión porque si no aprobamos ese adelanto, nos metemos en una discusión que nos llevaría al 2026. Ojalá que nos podamos ir en el 2023, pero legalmente yo no creo que eso suceda", indicó.

CIDH rechaza violencia en protestas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este miércoles la violencia provocada tanto por fuerzas de seguridad como manifestantes en las protestas antigubermantales de Perú, en las que han fallecido medio centenar de personas en el último mes.

El vicepresidente de la CIDH y relator del organismo para Perú, Edgar Stuardo Ralón, rindió ante el consejo permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) su informe de la visita hecha al país andino del 11 al 13 de enero.

"Condenamos la violencia por parte de las fuerzas de seguridad que están en proceso de investigación y también la violencia que ha afectado a una serie de bienes públicos", expresó el comisionado.

La crisis arrancó el pasado 7 de diciembre tras el fallido autogolpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo, quien fue arrestado tras intentar disolver el Congreso, formar un Gobierno de excepción y abrir un proceso constituyente.

Desde entonces, las protestas contra el nuevo Gobierno de Dina Boluarte se han cobrado la vida de al menos 47 personas, entre ellas siete adolescentes, además de haber dejado más de 700 heridos, según la CIDH.

El relator de la CIDH pidió al Ejecutivo peruano que lleve a cabo "investigaciones serias e imparciales" sobre estas muertes, y exigió a las fuerzas de seguridad peruanas que cuando intervengan en las protestas lo hagan con "legalidad y proporcionalidad".

