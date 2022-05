Silvia Barrera se presentó ante la Comisión de Fiscalización | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

La exalcaldesa de Villa María del Triunfo Silvia Barrera criticó nuevamente a la Comisión de Fiscalización luego de que le reiteraran consultas que ya había respondido en su anterior visita a este grupo parlamentario. Además, acusó al presidente de este grupo, el congresista Héctor Ventura, de tener una "actitud desafiante" al momento de interrogarla.

"Aquí se me ha preguntado las mismas preguntas. Esta comisión tiene un presupuesto para poder llegar a la verdad, tiene abogados, expertos, y parece que no trabajan y solamente hacen un show político por lo que yo estoy viendo en este momento porque el señor tiene una actitud desafiante, por eso he manifestado mi disconformidad con esta comisión", indicó.

"Yo lo que estoy viendo es que en la comisión me hacen las mismas preguntas para que yo entre en contradicción y ellos especulen. Ya manifesté mi verdad, agregó.

Luego de responder ante la Comisión de Fiscalización, Barrera reconoció que el año pasado coincidió en una reunión en Palacio de Gobierno con el exalcalde de Huaraz Vladimir Meza y el empresario Zamir Villaverde; no obstante, precisó que en su caso la invitación fue para ver "temas de apoyo" de parte de los ministros de Estado a las ollas comunes.

Durante la sesión de la Comisión de Fiscalización ocurrieron varios episodios tensos luego de que Silvia Barrera acusara una constante interrupción de parte del congresista Héctor Ventura, presidente de la comisión, cuando ofrecía sus descargos, además de reiterarle las consultas.

Silvia Barrera critica "abuso" en investigación

El pasado miércoles la exalcaldesa de Villa María del Triunfo se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, donde protagonizó un incidente al acusar que gritó que estaban usando su caso y que era un abuso la investigación en su contra.

"Porque tienen inmunidad creen que pueden hacer lo que les da la gana. ¡No es así pues!", aseveró la exburgomaestre momentos antes de que el titular de la Comisión de Fiscalización le pidiera que se retire y anunciara que volverá a ser citada de grado fuerza.

Tras salir del Congreso, Barrera dijo que "nunca ha participado de nada" y acusó a la prensa de no investigar a los funcionarios debidamente.

Días atrás, negó haber participado en un supuesto fraude electoral y rechazó la existencia de audios que prueben tal acto. Esto tras ser involucrada por Zamir Villaverde en un presunto favorecimiento electoral de la primera vuelta del 2021 al entonces candidato Pedro Castillo.



"No se dio, es falso, es producto de su imaginación (...) no tengo miedo a ningún audio, no tengo miedo a ninguna filmación, porque no existe, no existe prueba alguna de tal acto que se menciona de 3 millones de dólares", dijo la abogada en una entrevista del programa Punto Final.

Silvia Barrera también aceptó que coincidió con el exalcalde de Huaraz, Vladimir Meza, en Palacio de Gobierno y que se reunió con el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, en la sede del Ejecutivo, pero aclaró que en estas reuniones no se llegó a nada.

