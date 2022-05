Silvia Barrera, exalcaldesa de Villa María del Triunfo | Fuente: Andina

La exalcaldesa de Villa María del Triunfo, Silvia Barrera, negó haber participado en un supuesto fraude electoral y rechazó la existencia de audios que prueben tal acto. Esto tras ser involucrada por Zamir Villaverde en un presunto favorecimiento electoral de la primera vuelta del 2021 al entonces candidato Pedro Castillo.



"No se dio, es falso, es producto de su imaginación (...) no tengo miedo a ningún audio, no tengo miedo a ninguna filmación, porque no existe, no existe prueba alguna de tal acto que se menciona de 3 millones de dólares", dijo la abogada en una entrevista del programa Punto Final.

Silvia Barrera también aceptó que coincidió con el exalcalde de Huaraz, Vladimir Meza, en Palacio de Gobierno y que se reunió con el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, en la sede del Ejecutivo, pero aclaró que en estas reuniones no se llegó a nada.

"Hemos coincidido, porque el señor nos ha citado. Llegamos y nos sentamos ahí en una mesa al costado de la oficina del señor Pacheco y el señor Pacheco no nos atendía. Iba y regresaba, porque era una persona muy ocupada y no se podía hablar con él, porque paraba todo el día con el presidente. Sí hubo esas reuniones, pero no hemos llegado a anda, no hemos conversado nada", sostuvo.

Además, Silvia Barrera indicó que "jamás visitó" el Jurado Nacional de Elecciones y negó conocer al presidente de ese organismo Jorge Salas Arenas. "No conozco al señor Salas Arenas", expresó.

Asimismo, Silvia Barrera relató que Bruno Pacheco le pidió consejos al inicio del gobierno de Pedro Castillo y explicó que nunca fue asesora en el Despacho Presidencial.

"El señor Bruno, cuando ya estaban en el tema de entrega del cargo, me comenta y me dice 'Silvia, tú que has sido alcaldesa, que has estudiado gestión pública, y que eres conocedora de esto, ¿qué debo hacer?'. Nosotros con Vladimir le dimos ciertos tips, pero nunca hemos cobrado nada. Entonces, me preguntó en algún momento si yo quería ser su asesora y yo le dije que no, porque estaba en el sector empresarial. En ese lapsos de conversaciones entre Zamir y Vladimir, ellos le manifestaron al señor Bruno, en algún momento, que yo quería ser asesora y yo no quería ser asesora", dijo.

Denuncia que involucra a Silvia Barrera



De acuerdo con la declaración de Zamir Villaverde, quien cumple una prisión preventiva por el presunto delito de tráfico de influencias en el caso Puente Tarata III, Silvia Barrera estuvo en las reuniones donde se habló del presunto fraude electoral a favor de Pedro Castillo orquestado por el exalcalde de Huaraz, Vladimir Meza. Afirmó que estas citas se realizaron en el despacho del entonces secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco.



"El 14 de agosto del 2021 también ingreso con el señor Vladimir Meza y la señora Silvia Barrera. Es ahí cuando por primera vez el señor Vladimir Meza presenta a la señora Karelim López como el producto de su trabajo para poder pagar los más de 3 millones de dólares que se comprometió por manejar las elecciones con su amigo del Jurado Nacional de Elecciones y para poder cobrar el dinero que tenían que pagarle a estas personas y de repente otras personas más del JNE", manifestó Villaverde ante la Comisión de Fiscalización.

