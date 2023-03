La segunda vicepresidenta del Congreso señaló que a la presidenta Boluarte "le falta liderazgo" | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA

La segunda vicepresidenta del Congreso, Silvia Monteza, en diálogo con RPP Noticias, se pronunció sobre la decisión de la Mesa Directiva de suspender los viajes internacionales de los parlamentarios durante la actual situación de emergencia climática.

Como se sabe, el pasado jueves, el presidente del Parlamento, José Williams, informó en RPP Noticias que el Legislativo había dispuesto suspender dichos viajes de representación mientras dure el estado de emergencia derivado de los efectos del ciclón Yaku.

Al respecto, la parlamentaria Monteza señaló que dichos viajes internacionales son necesarios como parte de la representación parlamentaria y, por ello, "no pueden ser negados". A su vez, indicó que "no son un exceso" porque dichos gastos han disminuido.

"En primer lugar, el Congreso tiene que tener representación internacional y esto no es un exceso porque, desde el año pasado, hemos venido bajando los viajes internacionales. Anteriormente, se ha gastado mucho más; este Congreso es el que ha gastado menos. Hemos sido bastante rigurosos en estos gastos", indicó.

"Hay muchas representaciones a nivel internacional que el Congreso tiene que tener su representación; por lo tanto, no podemos negarles a los congresistas las salidas", agregó.

En ese sentido, precisó que la suspensión de dichas salidas internacionales será de 60 días.

"Como Mesa Directiva se tomó la decisión de solidarizarnos (…), suspender los viajes internacionales viendo todos estos desastres en el país. La Mesa Directiva decidió suspender por 60 días los viajes. Creo que todos los congresistas han estado de acuerdo y eso ya se está respetando", remarcó.

"A la presidenta le falta liderazgo"

Por otro lado, respecto a la actuación del Ejecutivo en sus primeros cien días de gestión, la congresista Monteza Facho consideró que a la jefa de Estado "le falta liderazgo".

"Creo que le falta liderazgo a la señora Dina Boluarte para poder tomar mejores decisiones. He visto trabajo, pero falta más. Desde el Legislativo, estamos dando todas las facilidades para que pueda trabajar y reactivar la economía. Hemos tenido varios problemas con los paros, las huelgas, los desastres naturales; lo entendemos. Pero debe poner todo el esfuerzo para que el país salga adelante", sostuvo.

Asimismo, criticó que el Ejecutivo haya declarado en emergencia varios distritos del país "sin destinar presupuesto".

"A declarado en emergencia a esos lugares del país pero sin presupuesto, y les dice que modifiquen sus presupuestos. Qué van a modificar si esas municipalidades reciben 80 mil, 100 mil soles mensuales y, en sus planillas, se va hasta 80 mil. ¿Qué van a modificar? No es justo que se declare en emergencia cuando no dan un presupuesto", señaló.

Además, la segunda vicepresidenta subrayó que el Gobierno central no está llegando a los lugares más alejados que están afectados por las constantes precipitaciones.

"En estas visitas que he hecho, he visto que el Gobierno no ha llegado. Por ejemplo, en Cajamarca, yo tengo muchos problemas de que el Ejecutivo no está llegando a los lugares más alejados (...) Ni Gregorio Santos en su tiempo de gobernador regional, ni Mesías Guevara han previsto esas defensas ribereñas y ahora están pasando factura a más de 7 caseríos", sostuvo.

"Los agricultores están clamando que sus canales han sido sellados por los ríos que se han salido y van a perder sus sembríos por falta de retroexcavadoras (…) Nos indigna que el Estado no pueda llegar a los lugares más alejados del país. Por eso, le pido a la presidenta Dina Boluarte que llegue", agregó la congresista.