Proyecto del Congreso pretende controlar contenido de medios de comunicación, advierte la SNRTV

Michelle Szejer estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

Michelle Szejer, presidenta ejecutiva de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), advirtió que el proyecto de ley de Perú Libre, que exige una cuota de contenido diaria de 40 % de producción nacional en los medios de comunicación; busca, en el fondo, controlar el contenido de estos.

En Ampliación de Noticias, la dirigente señaló que la iniciativa legislativa, que ya fue aprobada en las comisiones de Transportes y Cultura; “con el falso titular de promover la música nacional, el arte y la cultura en nuestro país, lo que pretende es controlar el contenido de los medios de comunicación”.

“Cuando uno lee el proyecto de ley, no hay que ser especialista para entenderlo, dice claramente que el 40 % de los contenidos de los medios de comunicación deben ser destinados a lo que ellos consideran producción nacional”, refirió.

Szejer refirió que la iniciativa no exime a las radios especializadas de esta cuota. Por ejemplo, explicó, una radio de música clásica tendría que cambiar su naturaliza para incluir la cuota exigida por la normativa.

“Una persona que le gusta escuchar música clásica, no va a poder escuchar música clásica porque (la radio) tendría que acatar esta norma”, comentó.



Repercusiones

La dirigente advirtió que el proyecto de ley condiciona la renovación u otorgamiento de licencia a los medios de comunicación al cumplimiento de la mentada cuota cultural.

“Este proyecto tiene una clarísima intencionalidad de controlar los contenidos de los medios de comunicación”, manifestó.

“Congresistas de todos los extremos políticos han votado a favor, salvo la bancada fujimorista que se abstuvo. Quiero pensar que los congresistas no han leído con detenimiento este proyecto de ley y no se han dado cuenta que la intención es básicamente no renovar o quitar las licencias a los medios de comunicación”, añadió.

Para Szejer, esta iniciativa no solo atenta contra la libertad de expresión sino “contra la libertad de la gente de escoger el contenido que más le gusta”.

