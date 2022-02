Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros. | Fuente: PCM

La bancada de Somos Perú anunció este jueves que dará el voto de confianza al Consejo de Ministros que preside Aníbal Torres para evitar que el país se paralice, pero que prevé interpelar luego a los ministros cuestionados.

El grupo parlamentario hizo el anuncio tras salir de una reunión con Aníbal Torres, quien les presentó los planteamientos sobre la política general de gobierno que impulsará su gestión, como parte de su ronda de diálogos con las bancadas.

"Lo que no queremos es que el Perú se paralice, no tener un Gabinete Ministerial en funciones implica una paralización e incertidumbre en la economía y no estamos para eso", argumentó el congresista de Somos Perú. Wilmar Elera, en defensa de la posición de la bancada.

"Dos personas no pueden paralizar al Perú" dijo en alusión a ministros cuestionados como el Salud, Hernán Condori y el de Energía y Minas, Carlos Palacios Peréz.

"Necesitamos que el Perú comience a trabajar y ayer que ha habido una tregua entre el Ejecutivo y el legislativo nos permite a nosotros mirar el bosque y si hay dos árboles torcidos usaremos la interpelación dentro del Congreso".

Elera señaló que su partido también espera que se interpele al ministro de Agricultura, Óscar Zea Choquechambi, quien también es congresista del partido oficialista Perú Libre.

Temas tratados con Aníbal Torres

Por su parte, el legislador José Jerí refirió que, en la cita, también se trató el tema de la inseguridad ciudadana, y que se le podría otorgar facultades delegadas al Gobierno para enfrentar este problema, sin que el Congreso renuncie a su facultad de control.

Asimismo, se mostró a favor institucionalizar reuniones entre el titular de la PCM, los miembros de la Mesa Directiva y voceros de las bancadas del Parlamento a fin de abordar eventuales crisis y confrontaciones.

"Pongámonos de acuerdo en beneficio de la ciudadanía y que no se lleve la imagen que paramos pelando", expresó.

En la cita con el jefe del Gabinete Ministerial también participó la presidenta del partido político Somos Perú, Patricia Li.

