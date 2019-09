Tamar Arimborgo, presidenta de la Comisión de Educación. | Fuente: Foto: Congreso

La congresista Tamar Arimborgo, presidenta de la Comisión de Educación, justificó la decisión de este grupo parlamentario de solicitar al Pleno del Congreso facultades para investigar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) respecto a los procesos de licenciamiento a las universidades.

"No hay ningún interés de por medio más que no sea investigar presuntos actos que se habrían dado en la Sunedu, pero esto aún va a pasar al Pleno del Congreso", señaló la parlamentaria de Fuerza Popular al ser consultada sobre los supuestos intereses que tendrían algunos miembros de la Comisión de Educación.

Más temprano, durante la sesión de la Comisión de Educación, la parlamentaria Indira Huilca (Nuevo Perú) denunció un presunto conflicto de interés de parte de alguno de sus colegas miembros de la comisión; sin embargo, Arimborgo señaló que esta clase de comentarios busca "desacreditar el trabajo de la comisión".

"Es un comentario bastante ruin, yo espero que más adelante las personas que han soltado con alguna mala intención este comentario puedan retractarse", respondió cuando se le preguntó por su presunto vínculo con la Universidad Nacional de Iquitos.

Investigación a Sunedu

La Comisión de Educación ha solicitado al Pleno del Congreso permitirle investigar la labor de Sunedu. Sin embargo, algunos de sus miembros también tienen singulares vínculos con instituciones cuestionadas.

La legisladora Tamar Arimborgo (Fuerza Popular), presidenta de la Comisión de Educación del Congreso, es una de ellos. Sunedu no ha licenciado a la institución en la que se formó como abogada: la Universidad Particular de Iquitos, la cual no existe ni formal ni legalmente.

Otra de los investigadores de la comisión sería Lizbeth Robles Uribe (Cambio 21), quien no tiene título académico alguno registrado en Sunedu.

No solo eso, en los últimos dos años, época en la que se ha llevado a cabo la evaluación, los legisladores Rosa Bartra (Fuerza Popular), Edwin Donayre, Richard Acuña (Alianza Para el Progreso), Tania Pariona (Nuevo Perú), Roy Ventura (Fuerza Popular), Marisa Glave (Nuevo Perú), Nelly Cuadros (Acción Republicana) y Elías Rodríguez (Apra) han registrado visitas a la sede de la Superintendencia.

Al respecto, Daniel Mora, ex presidente de la comisión de educación, opinó: "Es una forma de amedrentar a la Sunedu, y no creo que por las universidades que se han licenciado, sino por las universidades no licenciadas, o exigencias o sanciones que ha pedido la Sunedu para determinadas universidades que no han cumplido con lo que dice la ley".

Consejo Nacional de Educación expresa su preocupación

Frente a esta posibilidad de conformar una comisión investigadora, el Consejo Nacional de Educación (CNE) expresó su respaldo al trabajo de la Sunedu y expresó su preocupación por "nuevos intentos de protección de intereses particulares y de entorpecimiento del proceso de recuperación de la calidad universitaria".

"Gracias a la acción de la Sunedu hoy podemos ver cómo diversas universidades están ordenando y formalizando sus procesos y han cerrado programas que nunca debieron existir y subsanado condiciones de operación que necesitaban mejorar, todo ello para asegurar que cualquier universidad cumpla, al menos, con condiciones básicas de calidad".

En ese sentido, el CNE exhortó al Congreso de la República a contribuir a que la Sunedu culmine de modo exitoso con los procesos de licenciamiento institucional hoy en curso, resguardando su autonomía y capacidad de operación.