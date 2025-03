Susel Paredes advierte que Juan José Santiváñez negocia los votos para evitar su censura

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La congresista Susel Paredes advirtió que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, acudió al Congreso para negociar con parlamentarios y evitar su censura. Sin embargo, señaló que ella no puede mencionar a los legisladores que se reunieron con el titular del Mininter porque no los vio.

"Si ya habló (ante el Parlamento) ¿A qué se queda hora y media más aquí en una sala entrevistándose con congresistas y asesores? Es obvio que lo que estaba haciendo es negociar los votos de mis colegas. Ellos tienen derecho, por supuesto, pero no me parece ético que él se quede si ya había hablado", manifestó en el programa 'Prueba de Fuego' de RPP.

Paredes señaló que fue un trabajador del Legislativo quien le avisó de que Santiváñez se reunía con parlamentarios en la sala Víctor Andrés Belaunde tras culminar su presentación en el Pleno del Congreso.

"Yo he ido corriendo y estaba la puerta cerrada. Inclusive están los papeles (pegados en la puerta) que decían 'asesores Mininter', pero después tuve que volver al hemiciclo a votar. Fui porque me avisaron y eso me parece irregular", añadió.

La congresista señaló que la votación de este viernes, para definir la censura al ministro Santiváñez, es muy impredecible porque hay colegas suyos que están presionados.

"Yo creo que están muy presionados los congresistas de La Libertad, Lambayeque y Piura. Por ejemplo, Heidy Juárez, que es de Piura, firmó la moción de censura. Ella ha sacado un video conmigo diciendo que votará a favor, hay otros congresistas que están siendo llamados por sus paisanos a que voten por la censura y yo creo que eso va a ser determinante. Son siete (legisladores) de Piura, siete de Lambayeque, de Trujillo y ahí la gente está muy molesta con este ministro", precisó.

Se debate censura a Santiváñez

El Pleno del Congreso verá este viernes las mociones de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Se necesitan 66 votos para aprobar cualquiera de estas iniciativas para que el funcionario deje el cargo.

Santiváñez se presentó hoy ante el Parlamento y tras dar cifras de su gestión aseguró ser víctima de una campaña de desprestigio y pidió que los poderes del Estado se unan para trabajar en una estrategia contra la criminalidad que azota al país.