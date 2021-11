Susel Paredes sobre reuniones de Pedro Castillo fuera de Palacio: “Realmente ha complicado su situación”

Susel Paredes estuvo esta tarde en La Rotativa del Aire. | Fuente: RPP

La congresista Susel Paredes (Partido Morado) se mostró consternada por las explicaciones que dio el presidente Pedro Castillo sobre las reuniones sostenidas fuera de Palacio de Gobierno, denuncia hecha pública el fin de semana en un dominical.

“Estoy muy molesta porque el presidente personifica la Nación y él no puede decirnos a todos los ciudadanos que él, como está en su casa, puede recibir a quien quiera”, sostuvo esta tarde en La Rotativa del Aire.

“Ni siquiera yo que soy congresista acepto a gente que me invita almorzar o a comer. Yo tengo que recibirlos en mi despacho. Para eso el Estado me pone una oficina, no solo para que me sienta cómoda, sino para que rinda cuentas y la gente sepa con quién me he reunido”, añadió.

Sobre la vacancia presidencial

Susel Paredes apuntó que la moción de vacancia presidencial no se ha presentado por esta denuncia en particular, por lo que -reconoció- el jefe de Estado podría negarse a responder sobre esto en la eventualidad de que la iniciativa prospere y tenga que acudir al Congreso.

“Podría ir y no responder sobre esto. Pero eso lo que va a hacer es provocar más bien a sus adversarios, para que todos voten a favor incluso de la vacancia. Con lo que ha hecho, realmente ha complicado su situación”, manifestó.

“No sé si es lo hace por su propia falta de preparación o su inconsciente le dice ‘ya salgámonos de esto, porque no puedo más’. Hay acciones que uno dice ‘cómo va a ser posible que lo haga’. Entonces, ¿lo está traicionando su inconsciente?”, añadió.

La legisladora ‘morada’ cuestionó al Tribunal Constitucional (TC) por no haber determinado los alcances de la vacancia presidencial en su momento. “Si lo hubiera zanjado, no nos tendrían en vilo como nos tienen ahora”, comentó.



