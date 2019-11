Susel Paredes, gerente de fiscalización de La Victoria. | Fuente: Foto: Andina

El partido Somos Perú lamentó la decisión de Susel Paredes de ya no postular al Congreso por la lista de este partido. A través de un breve pronunciamiento, la gerente de Fiscalización de La Victoria dijo que enfocará en su trabajo en el municipio que lidera George Forsyth.

"En Somos Perú nos apena su decisión porque es una mujer valiosa, siempre tendrá las puertas abiertas para construir un mejor país y renovar la política. Entendemos que sus labores en la Municipalidad de La Victoria sean por ahora su prioridad y la felicitamos porque realiza un buen trabajo. Que sigan los éxitos dando seguridad y poniendo orden", señalaron.

En los últimos días, Paredes había sido cuestionada por integrar la lista de Somos Perú que llevaba a personas que no necesariamente coincidían con sus ideales. En respuesta, la abogada decidió no continuar con su carrera hacia el Congreso debido a sus "convicciones éticas".

La activista por los derechos de la comunidad LGTBIQ+ había asegurado que fue el actual alcalde de La Victoria, George Forsyth, quien influyó en su decisión. "No me estoy separando de Forsyth, seguiré a su lado, pero desde otro espacio". Asimismo, había explicado que, de no ser elegida, regresaría a trabajar en La Victoria.

Paredes iba en la lista de Somos Perú con el número 2. La lista de candidatos del partido fundado por Alberto Andrade está conformada por el excongresista de Perú Posible (2011 - 2016), Rennán Espinoza, quien va con el número 1. Además del exalcalde de Miraflores, Manuel Masías, que postula con el número 7.