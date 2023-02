Tania Ramírez, de Fuerza Popular, califica de irresponsable propuesta de su partido para adelantar las elecciones

Congresista de Fuerza Popular mostró una postura discrepante a la de su bancada. | Fuente: Foto: Congreso

La congresista de Fuerza Popular Tania Ramírez volvió a calificar de irresponsable la propuesta de su partido para adelantar las elecciones al 2023; sin embargo, negó que esto haya generado fricciones al interior de su bancada. Por el contrario, la parlamentaria recordó que en el Congreso ya se tenía una propuesta anterior definida (elecciones 2024).

"Tener una posición distinta no es ser rebelde. Tener una posición distinta y bien justificada no es ser una persona rebelde. No podemos tampoco decir que todos tenemos que pensar igual, finalmente vivimos en un país demócrata, somos una bancada demócrata y creo que mi posición o de mis demás compañeros se tiene que respetar", indicó.

En entrevista con RPP, la congresista fujimorista señaló que, para ella, la protesta "dejó de ser legítima" desde que se reportaron incidentes de violencia durante las manifestaciones. Del mismo modo, consideró que en la sesión que se reanudará este miércoles 1 de febrero no se conseguirán los votos necesarios para la aprobación del adelanto de elecciones.

"No tenemos un dictamen oficial hasta el momento. Tengo entendido por el presidente de la Comisión de Constitución (Hernando Guerra García) que siguen en conversaciones y si no, ya lo he dicho públicamente, eso se va a caer. No hay los votos porque no hay un acuerdo, no llegan a un consenso. Están desde ayer y en tres horas no lo van a hacer", indicó.

"La verdad es que tengo que ser sincera y no veo la oportunidad de que puedan llegar a un consenso toda vez que la posición de un sector es jamás abrir la puerta de una consulta a una Asamblea Constituyente (…) Si (Dina Boluarte) se siente en la capacidad de poner orden, por qué no (quedarse), es lo que le corresponde, y si no que dé un paso al costado", agregó.

Adelanto de elecciones: Congreso vuelve a postergar debate

Esta tarde, la Mesa Directiva del Congreso anunció que se suspende la sesión del pleno hasta mañana 1 de febrero a partir de las 11 a. m. Esta tarde debía verse el proyecto de adelanto de elecciones, pero se ha vuelto a posponer debido a la falta de consensos entre las bancadas del Parlamento.

El lunes se había aprobado, con 66 votos, la reconsideración para debatir la iniciativa del adelanto de elecciones tras el fracaso del pasado viernes en lograr los 87 votos. Sin embargo, la situación continúa sin solución aparente.

La congresista fujimorista Patricia Juárez dijo ayer en RPP que se está buscando presentar un texto sustitutorio que les permita obtener los 87 votos necesarios para aprobar el proyecto en esta legislatura, ampliada hasta el 10 de febrero por disposición de la Mesa Directiva.

"Las bancadas que van solicitando muchas cosas se van dando cuenta que hay algunas que no son posibles de llevar a cabo, por lo menos ahora. Se va afinando la propuesta definitiva. Si es que se recoge la propuesta de alguna de las fuerzas políticas, entonces no tendríamos que extrañarnos por una alta votación”, señaló.

Alberto Otárola también se había pronunciado en la víspera, solicitando al Parlamento que apruebe pronto el proyecto para el adelanto de elecciones tal como había exhortado la presidenta Dina Boluarte.

“En relación con el proyecto de ley que anunció la señora presidenta de la República respecto del adelanto de elecciones, repito que estamos esperando esta decisión en el entendido de que todas las bancadas democráticas van a debatir y estoy seguro tienen un alto sentido de urgencia sobre la situación del país”, sostuvo.



