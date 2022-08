Freddy Díaz, congresista acusado de abuso sexual. | Fuente: Andina

La trabajadora del Congreso que denunció que fue víctima de violación sexual de parte del parlamentario Freddy Díaz en un ambiente de la oficina del legislador, reiteró su acusación luego de que el exintegrante de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP) afirmará ser inocente tras presentarse ante el Ministerio Público la mañana del último lunes.

"Estoy convencida de que este sujeto me ha hecho daño, que yo jamás le he consentido nada, ni le he coquetado ni le he dado indicios para nada. Quiero dejar en claro que esto que ha pasado no es mi culpa, y que yo jamás le he consentido al señor nada", dijo en el programa de la periodista Juliana Oxenford en ATV.

La noche del miércoles 27 de julio se conoció que una trabajadora del Congreso de la República denunció que el referido parlamentario habría abusado sexualmente de ella en su oficina ubicada en el jirón Azángaro, en el centro de Lima. Según información de El Comercio, la presunta víctima relató que ella se encontraba bebiendo alcohol con Díaz Monago en el lugar de los hechos, mientras hablaban de temas laborales. Tras ello, aprovechando su estado inconsciencia, el congresista habría cometido el ataque sexual.

Sobre esta denuncia, el tercer vicepresidente del Congreso, Wilmar Elera (Somos Perú) deslizó que la presunta violación sexual de Freddy Díaz a una de sus trabajadoras en el Congreso se habría propiciado porque la mujer laboraba "en un espacio de puros hombres" y "sobre todo cuando comienzan a tomar licor". Estas declaraciones fueron condenadas por diversos sectores polìticos y sociales, y el parlamentario se vio obligado a ofrecer disculpas públicas.

Freddy Díaz se presenta ante la Fiscalía

El parlamentario Freddy Díaz Monago se puso a disposición del Ministerio Público la mañana del lunes. El Congresistas llegó a la sede principal de la Fiscalía acompañado de su abogada Kathy Cachay donde, según fuentes de RPP Noticias, entregó su pasaporte. El parlamentario se encontraba inubicable desde el último jueves, tras hacerse pública la denuncia en su contra.

Minutos antes de su ingreso a la sede del Ministerio Público, Díaz se comunicó telefónicamente con Canal N, donde anunció que se entregaría a las autoridades y negó ser autor del delito por el que se le acusa.

"De ninguna manera. Soy enfático en ese tema: rechazo todo tipo de actos de violencia contra la mujer y, precisamente, por eso el día de hoy estoy aquí, poniéndome a derecho para que la Fiscalía pueda iniciar con este procedimiento".

Sin embargo, respecto a la demora en ponerse a disposición de las autoridades y mantenerse inubicable durante 4 días, alegó que "hubo feriados" y había que "cumplir etapas"

"Estamos esperando que se continúe con todo el procedimiento, son procesos y hay etapas que tenemos que cumplir. La semana pasada hubo feriados y hoy estoy acá en la Fiscalía".

El último domingo, la Fiscalía solicitó el impedimento de salida del país del congresista. Ante ello, Díaz adelantó que entregaría su pasaporte a su llegada al Ministerio Público. "Me encuentro proniéndome a disposición aquí en el Ministerio Público para que puedan iniciarse todas las investigaciones sobre el caso y, al mismo tiempo, para entregar mi pasaporte".

Finalmente, subrayó que daría "mayores detalles" de su defensa ante la acusación al salir de la sede fiscal.