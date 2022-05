Elección de magistrados del TC | Fuente: RPP

Luego de que el pleno del Congreso de la República logró este martes la elección de seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC), que ya tenían el mandato vencido, las reacciones de diversos parlamentarios no tardaron en surgir.

"Día histórico"

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), calificó como un "día histórico para todo el Perú" la elección de los nuevos magistrados del TC y afirmó que se cumplió con una tarea pendiente del parlamento nacional.



"Quiero felicitar al presidente de la Comisión Especial de Selección de Candidatos del Tribunal Constitucional, el congresista José Balcázar, y a todos los miembros de la comisión que se encuentran aquí acompañándonos. Ha sido un trabajo transparente y muy responsable de ocho meses, que ha conseguido una votación altísima", dijo en conferencia de prensa.

María del Carmen Alva agradeció también a toda la representación nacional por ser "responsables" en la votación y consideró que esto es un ejemplo de trabajo conjunto de todas las bancadas parlamentarias.

"Un Tribunal Constitucional imparcial"

El legislador José Balcázar (Perú Libre) destacó la colaboración de diversas instituciones del Estado para que el proceso de elección de magistrados "sea la más transparente" y negó que la comisión se haya dejado manipular por ningún grupo. "No hemos permitido ninguna injerencia", agregó.

"La misión del Parlamento era que entreguemos una nómina de gente de calidad para que habilite justicia a nombre de la Nación y del Perú. Me siento agradecido de la confianza que nos dio el pleno anterior, que nos nombraron, y la comisión multipartidaria que ha colaborado", aclaró.

"Tenemos que deponer los intereses personales, políticos, etcétera, el Perú necesita un Tribunal Constitucional imparcial. Pueden haber críticas desde luego, que no me gusta a determinado partido político, pero lo que ha primado es presentar al Congreso una nómina y el Congreso en una acto político discrecional ha dado este magnífico resultado y espero que las encuestas me den la razón: el Congreso sí puede trabajar en consenso", dijo.

"Ha triunfado la democracia"

El vocero de Perú Libre, Waldermar Cerrón, felicitó el trabajo de la Comisión Especial de José Balcázar para elegir a los candidatos del TC y resaltó la elección de los magistrados con más de 90 votos.

"Por encima de cualquier interés mezquino, de cualquier interés personal, tiene que estar la institucionalidad de nuestro país. Y estamos eligiendo no a unos cuántos, es una gran mayoría, y hay que aprender a respetar a la democracia. Pueden haber errores que se superan con el diálogo, la conversación y no la intransigencia, ni el extremismo", afirmó.



Acompañado de algunos de sus colegas de bancada, Waldermar Cerrón resaltó la pluralidad de las votaciones dentro de Perú Libre durante la sesión del Pleno.

"Aquí ha triunfado una vez más la democracia y ha triunfado el Perú", manifestó.

"No ha habido debate que es fundamental"

La congresista Sigrid Bazán (Cambio Democrático) expresó su "voz discordante" con el proceso de elección de los seis magistrados del Tribunal Constitucional, ya que para ella fue un proceso "poco transparente y de espaldas a la población".



"Sentimos que hoy día en el pleno del Congreso se le haya impedido, a los parlamentarios, parlar es vergonzoso, sentimos que la ciudadanía merece tener debates alturados y hoy ni siquiera hemos podido tener debate alturado. No ha habido debate que, creemos, es el pilar fundamental. Lamento el manejo de esta sesión del pleno, y lo digo que es a título personal, hemos tenido que gritar para que se nos dé la palabra", lamentó.

Sigrid Bazán insistió que el proceso y sesión de esta tarde fue "poco democrática" e invocó a la ciudadanía a marchar y demostrar su indignación con la elección de seis nuevos integrantes para el TC.

"No tenemos un espacio democrático en el cual poder presentar las cartas y las credenciales de personas probas para esta elección. Esperemos que esto no ocurra nuevamente en la elección del defensor o defensora del Pueblo. Esperemos que se nos pueda ceder la palabra", manifestó.

"A espaldas de la mayoría de la población"

El parlamentario Guillermo Bermejo (Perú Democrático) cuestionó las "simpatías políticas e ideológicas" de cada uno de los seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y aseguró que se votó una vez más "a espaldas de la mayoría de la población".

"He presentado un proyecto de ley hace rato para que este tipo de elección sea por voto popular. Estas personas expliquen a la población peruana cuál es su perfil y cuáles son sus méritos, que reconozcan sus simpatías y antipatías políticas electorales y dejar que la población las elija y dejar estas formas tan negativas de conformar el TC", consideró.

