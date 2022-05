La parlamentaria continuó sus reclamos a través de las redes sociales tras la polémica elección | Fuente: Andina

El Congreso aprobó finalmente la elección de los seis miembros del Tribunal Constitucional; sin embargo, la parlamentaria Susel Paredes fue muy crítica con la elección de los nuevos magistrados debido a que no hubo debate para ello.

"El Parlamento es la máxima instancia de debate político y quienes somos congresistas y no hemos participado en la comisión especial, hoy hemos visto recortado nuestro derecho al debate político de la elección del TC y por eso mis reconsideraciones, presidenta", afirmó la legisladora en el pleno del Congreso.

Susel Paredes presentó cuatro reconsideraciones de los primeros magistrados electos en el Congreso; sin embargo, ninguno fue aceptado en el pleno. Estos pedidos tampoco tuvieron tiempo de debate.

"Un Parlamento (o Congreso) donde no es posible "parlamentar" (discutir, debatir) sobre la idoneidad y méritos de quienes postulan a ser miembros del TC, atenta contra su propia naturaleza. ¿Qué acuerdo es ese donde no se permite debatir sobre un tema tan trascendental? Así no es", escribió la parlamentaria en su cuenta oficial de Twitter.

Paredes emitió su voto a favor como magistrados del TC solo para Cesar Ochoa y Manuel Monteagudo. Para los otros cuatro expresó su rechazo.

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, sometió al voto las cuatro reconsideraciones de votación de los magistrados del Tribunal Constitucional elegidos y que fueron observados por Susel Paredes.

La primera reconsideración, sobre la votación sobre Francisco Morales Saravia, fue rechazada con 93 votos en contra, 19 a favor y 10 abstenciones.

Una segunda reconsideración de la votación que eligió como magistrado a Luis Gustavo Gutiérrez fue rechazada con 96 votos en contra, 19 a favor y 8 abstenciones.





La tercera reconsideración, sobre Helder Domínguez Haro, fue rechazada con 94 votos en contra, 20 a favor y 9 abstenciones en el Pleno del Congreso.

Por último, con 94 votos en contra, 22 a favor y 7 abstenciones, el Poder Legislativo rechazó la cuarta reconsideración de la votación que eligió como magistrado a Luz Imelda Pacheco Zerga.

Congreso eligió a miembros del TC

El pleno del Congreso de la República eligió este martes a Humberto Morales Saravia, Luis Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro, Luz Imelda Pacheco Zerga, Manuel Monteagudo Valdéz y César Ochoa Cardich como magistrados del Tribunal Constitucional.

Según lo acordado durante la Junta de Portavoces, no hubo cuestiones previas ni debates sobre el tema, y que se votará candidato por candidato propuesto. Esto generó una fuerte discusión entre Maria del Carmen Alva y Ruth Luque, parlamentaria Cambio Democrático.