El congresista César Combina, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), opinó que si su colega Walter Benavides está en desacuerdo con recientes decisiones de la bancada, debería apartarse de la misma. El mencionado legislador es uno de los parlamentarios que está en desacuerdo con la elección de los miembros del Tribunal Constitucional.

"En democracia todos tenemos derecho a tener posiciones diferentes; sin embargo, uno debe ser coherente con las ideas que defiende. Como vocero de APP no he recibido la carta de renuncia del congresista Benavides, pero es claro que sus posiciones en las últimas semanas no coinciden con las decisiones mayoritarias de la bancada", señaló.

En declaraciones a RPP Noticias, Combina aseguró que no obligarán a ningún parlamentario a votar en determinado sentido; no obstante, pidió que se respete la democracia interna y los acuerdos. Al respecto, señaló que no pueden obligar a que algunos de sus colegas permanezcan en este grupo pese a no estar de acuerdo con las decisiones mayoritarias.

"Esto, por ejemplo, en el caso de los congresistas renunciantes Omonte y Ascona, que ya no pertenecen a Alianza para el Progreso y que no participan de las decisiones internas adoptadas por la bancada", refirió.

Combina se refirió de esta manera a situaciones similares que se están presentando en la bancada de Acción Popular, como la renuncia de Jorge Vásquez y la separación de Rolando Campos luego de afirmar que, a diferencia de su bancada, se mostraba en contra del proceso de selección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.

Congresista de Acción Popular "en desacuerdo"

El congresista Rolando Campos (Acción Popular) se mostró en contra de la opinión de la mayoría de su bancada sobre la cuestionada elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional pese a que existe una orden del Poder Judicial para suspender este procedimiento.



En entrevista con RPP Noticias, el parlamentario reconoció que votó en contra de ratificar el acuerdo de la Junta de Portavoces para retomar la sesión plenaria programada para este miércoles 7 y jueves 8 de julio a fin de iniciar la fase culminante del proceso de elección de los nuevos magistrados; sin embargo, su postura no prosperó.

"Yo no estoy de acuerdo en que este Congreso elija, yo soy uno de los pocos de la bancada de Acción Popular y creo que somos solamente 2 que estamos en contra de esta actitud de persistir en hacer un Tribunal Constitucional cuando ya estamos de salida", señaló.

El legislador de Acción Popular también advirtió "un apuro" de parte del actual Parlamento al insistir con la elección de los nuevos magistrados tras la segunda vuelta electoral. Tras recordar el "poco tiempo" que le resta al actual Congreso, Campos consideró que esto debería ser una labor de los próximos parlamentarios.



"Nosotros estamos de salida y lo han hecho con rapidez y creo que hay vicios en el procedimiento. Yo creo que es un cálculo político, sabemos que va a venir un nuevo Gobierno y quisiera seguir haciéndole problemas. No tengo pruebas, pero, ¿por qué tanto apuro?. La elección no puede hacerse a la ligera", cuestionó.

