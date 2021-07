Congresista Yván Quispe, vocero del Frente Amplio. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista Yván Quispe, vocero del Frente Amplio, negó que la carta múltiple que envió su bancada a los candidatos al Tribunal Constitucional para que renuncien a este procedimiento calificado por el grupo parlamentario como ilegítimo, represente un acto de "amedrentamiento", tal como lo denunciaron sus colegas parlamentarios.

"Lo que están buscando estas bancadas que quieren elegir a toda costa esta elección de magistrados del Tribunal Constitucional es buscar una serie de excusas o argumentos, que en realidad no tienen ningún tipo de validez, y han utilizado una carta que nosotros hemos remitido a todos los candidatos para que repiensen mejor si desean continuar", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, el vocero del Frente Amplio remarcó que esta carta fue enviada a 12 de los 15 candidatos -se excluyó a los tres cuyas postulaciones habían sido rechazadas- debido a que el procedimiento "no ha sido transparente" y ha tenido "una serie de vicios".

"Es una carta que están utilizando para tratar de limpiar en algo ese proceso frustrado que han tenido porque ni siquiera han tenido el número de votos necesarios para poder hacer la elección. Nosotros hemos dado a conocer en esta carta la poca transparencia en el proceso para que los candidatos puedan repensar su postura", reiteró.

Quispe insistió en que la advertencia a posibles consecuencias legales mencionada en la carta pueda representar una amenaza ya que, según recordó, continuar con el proceso de elección significaría desacatar una resolución del Poder Judicial que ordenó suspender este procedimiento.

"No hay ningún tipo de amenaza; es más, cada candidato es libre de tomar sus decisiones o no", reiteró. Asimismo, consideró que la reciente intención -frustrada- de censurar a la Mesa Directiva tuvo como objetivo acelerar la elección de los magistrados al Tribunal Constitucional.

"El mismo partido que no acepta los resultados electorales tiene una bancada en el Congreso y también están sus aliados. A mí no me sorprendería que se pretenda desconocer en un futuro estas elecciones. No me sorprendería este tipo de actitudes", advirtió.

Frente Amplio invoca a renuncia a "ilegítimo proceso"

En la carta, el congresista Yván Quispe, vocero del Frente Amplio, señala que el actual proceso de selección "se ve ensombrecido por un velo de ilegitimidad" luego de haber sido suspendido por la crisis política que atravesó el país en noviembre del año pasado. Además, califica de "express" que en solo tres días se hayan entrevistado a todos los 19 candidatos.

"En estos tres días apreciamos preguntas basadas más en la subjetividad y en la afinidad política que en el real conocimiento del Derecho Constitucional y de las funciones de un magistrado del TC. Estas preguntas planteadas por la comisión no respetan el estándar del mérito y el estándar de igualdad y no discriminación, ambos derivados del principio de independencia judicial", reprochó

Finalmente, advierte que esta elección "express" de nuevos magistrados "estaría coordinada" junto con la posible vacancia a la actual mesa directiva del Parlamento y el reclamo de "fraude en mesa" de parte del partido Fuerza Popular. En este escenario, la bancada pide a los candidatos que continúan en carrera a deponer sus candidaturas "en aras de resguardar la institucionalidad democrática y el Estado constitucional".

"Como abogado, usted tiene la obligación de defender la legalidad y la Constitución, sin dar pie a ninguna acusación de golpismo o alguna infracción ética de su parte. De esta forma, desde la bancada del Frente Amplio solicitamos que tenga a bien retirarse del actual proceso de elección de magistrados del TC y honrar la carrera de abogacía que tan bien ha ejercido hasta el momento", culmina la carta.

