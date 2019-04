Miguel Castro se apartó del grupo legislativo Fuerza Popular, en enero pasado. | Fuente: Congreso de la República

La renuncia de Miguel Castro fue la estocada para que la agrupación parlamentaria Unidos por la República pierda la inscripción de bancada. El oficial mayor del Congreso de la República, Gianmarco Paz, dijo a través de un comunicado que perdieron la categoría de “grupo parlamentario”.



"Habiéndose producido el 5 de abril de 2019 la renuncia del congresista Miguel Antonio Castro Grandez al grupo Unidos por la República, la referida agrupación deja de tener la condición de grupo parlamentario al no contar con el número mínimo de integrantes", dijo Paz en una carta dirigida al congresista Rolando Reátegui.



El mínimo número para que un grupo se mantenga como banca es cinco, según el inciso 1) del artículo 37 del Reglamento del Congreso. La agrupación estaba conformada por Rolando Reátegui, Glider Ushñahua, Patricia Donayre e Israel Lazo.



Como consecuencia de esto, a Unidos por la República “ya no le son aplicables las atribuciones de índole parlamentario y administrativo”.



El último jueves, el legislador Miguel Castro renunció a este grupo parlamentario, que no duró ni tres meses, luego de que considerara que no tienen las mismas “coincidencias ideológicas al interior de la bancada”.