La congresista Úrsula Letona reconoció que mantuvo una conversación en el 2012 con abogados de empresarios pesqueros sobre la resolución 108 emitida por el Ministerio de la Producción a fin de buscar que quedara sin efecto, tal como fue revelado recientemente en un audio, aunque negó que haya tomado este caso.

En entrevista con RPP Noticias, Letona recordó que recibió a estos abogados en su oficina dentro del estudio de abogados donde trabajó -años después de su salida de este ministerio y antes de ser parlamentaria-, quienes le pidieron que intercediera con un cliente suyo, Tecnológica de Alimentos, a fin de llegar a un acuerdo por un litigio.

"Todos tenían la certeza de que la resolución 108 se iba a caer porque no estaba bien, el Poder Judicial no puede ordenarle a un sector otorgar derechos. Entonces, si me preguntan, después de 7 años, si creo que se debía tumbar la resolución 108, sí, volvería a afirmarme en los mismos términos: la resolución no debía tener vigencia", refirió.

La legisladora y abogada reconoció que utilizó la frase "tumbarse la resolución"; sin embargo, explicó que esto se logra presentando un escrito de nulidad, algo que -según dijo- hubiera hecho si tomaba el caso, lo cual finalmente no ocurrió. Por el contrario, precisó que la resolución estuvo vigente hasta el 2016.

"Mi lenguaje últimamente no suele ser muy afortunado, pero son conversaciones netamente privadas donde creo que puedo expresarme (de esa manera)", reconoció.

Luego de negar vínculos con el sentenciado y prófugo Óscar Peña Aparicio, como 'El Rey de la Pesca Negra', quien fue favorecido por 'Los Cuellos Blancos del Puerto', la legisladora acusó al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y al legislador Roberto Vieira de estas detrás de estas acusaciones en su contra.

"El proyecto de ley del congresista Sarmiento no busca congelar los derechos de pesca, sino que se refiere a un aporte social. Yo no he beneficiado al sector pesquero por decisión propia, no porque tenga un impedimento legal. Esto se origina desde que he tenido una posición muy crítica en casos que aún están pendientes", señaló.