Edward Málaga: Si el presidente o su abogado no asisten, el Congreso procederá con el debate de todas maneras

Edward Málaga es el promotor de la tercera moción de vacancia presidencial. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista no agrupado Edward Málaga, promotor de la tercera moción de vacancia presidencial, consideró que "no sorprende" la respuesta del presidente Pedro Castillo y del ministro de Justicia, Félix Chero, sobre las observaciones que han hecho al documento que sustenta este pedido y la supuesta falta de medios probatorios.

"Confirma la voluntad de patear el tablero que tiene este gobierno, de no enfrentar el presidente sus responsabilidades, esa actitud evasiva todo el tiempo de dilatar, obstaculizar, obstruir y de victimizarse. Todos sabemos lo que viene haciendo como estrategia y a mí me da vergüenza ajena ver que los ministros invierten tanto tiempo en ser escuderos", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, el parlamentario defendió el procedimiento que está siguiendo la tercera moción de vacancia presidencial y aseguró que se están respetando el debido proceso y el derecho a la defensa. Asimismo, reiteró que el debate y votación de este pedido se dará este miércoles 7 de diciembre, fecha pactada por el Parlamento.

"Todo lo demás es ruido: todos los manotazos de ahogado, los recursos legales, los psicosociales acerca de un eventual cierre del Congreso. Tenemos que concentrarnos en lo que va a ocurrir el viernes, el presidente tiene que afrontar esa responsabilidad e ir a dar la cara y responder a la ciudadanía por los cuestionamientos", apuntó.

Málaga señaló que en caso el presidente Pedro Castillo o su abogado no acudan al Congreso este miércoles para ejercer su derecha a defensa, el Parlamento "puede proceder de todas maneras". Sobre la posibilidad de que el mandatario solicite una reprogramación, el legislador dijo que no está al tanto de este supuesto.

"El presidente estaría simplemente faltando a la citación, pero la sesión está agendada, los congresistas estaríamos ahí, debatiremos y eventualmente daremos por concluido (…) Es posible que todo el proceso llegue a la medianoche por el debate y decidan ir por una suspensión para continuar al día siguiente y esto podría extenderse", indicó.

En otro momento, Málaga evitó referirse a la cantidad de votos que tendrían hasta este momento para alcanzar la vacancia; no obstante, reconoció que "si no logramos convocar votos de bancadas oficialistas, obviamente no se va a dar". Además, dijo que la sesión convocada para este miércoles podría extenderse por dos días, incluso pese a los feriados.

"Nosotros tenemos esto con la más alta prioridad. Si ha sido propuesto para el miércoles es porque tenemos en el plan que pueda extenderse un día más. Feriado o no, es responsabilidad del Congreso sacar esto adelante", anotó.

Vacancia presidencial se debatirá este miércoles

El presidente del Congreso, José Williams, le ratificó al mandatario Pedro Castillo que el miércoles 7 de diciembre se debatirá y se votará la tercera moción de vacancia presidencial formulada en su contra por presunta incapacidad moral permanente.

En un oficio enviado al jefe del Estado, con fecha de hoy 5 de diciembre, le señaló que "toda la documentación que forma parte del expediente" sobre la moción de destitución "le ha sido remitida en más de una oportunidad", en cumplimiento de lo previsto por el artículo 89-A del Reglamento del Congreso.

"Nos permitimos recordarle que, conforme con este último artículo, el pedido de vacancia se formula precisándose los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta, así como de los documentos que lo acrediten o, en su defecto, la indicación del lugar donde dichos documentos se encuentren; lo cual cumple integramente la Moción de Orden del Día N.° 4904", indicó en la carta.

El presidente del Congreso, José Williams Zapata, en una conferencia de prensa realizada esta mañana, se pronunció sobre los rumores de un supuesto plan del Ejecutivo para cerrar el Parlamento.

Al respecto, indicó que no ha recibido algún "informe de inteligencia" que avale dichos rumores que motivaron, la noche de ayer, la realización de una vigilia en el Palacio Legislativo en la que participaron la primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano; la expresidenta del Parlamento, María del Carmen Alva; y la congresista Norma Yarrow.

"Lo que yo estoy diciendo es que, si hay información relacionada a eso, seguramente ha sido analizada por la PNP, pero que yo los haya recibido, no; porque no es competencia mía recibir informes de la Policía", sostuvo.

NUESTROS PODCAST

Hoy analizamos el clima electoral en Junín. ¿Cuál es la situación en la cuna del proyecto Perulibrista? Nos lo cuentan Paulo Vilca de 50+1 y Ada Ramos de RPP. (Bites de informe “Los dinámicos del centro” y la Fiscalía, Jorge Jáuregui, Cynthia Cienfuegos y Ober Villalva).