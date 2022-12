El presidente del Congreso señaló que el Ejecutivo no puede interpretar las decisiones del Congreso, según la Constitución | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA

El presidente del Congreso, José Williams Zapata, en una conferencia de prensa realizada esta mañana, se pronunció sobre los rumores de un supuesto plan del Ejecutivo para cerrar el Parlamento.

Al respecto, indicó que no ha recibido algún "informe de inteligencia" que avale dichos rumores que motivaron, la noche de ayer, la realización de una vigilia en el Palacio Legislativo en la que participaron la primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano; la expresidenta del Parlamento, María del Carmen Alva; y la congresista Norma Yarrow.

"Lo que yo estoy diciendo es que, si hay información relacionada a eso, seguramente ha sido analizada por la PNP, pero que yo los haya recibido, no; porque no es competencia mía recibir informes de la Policía", sostuvo.

En ese sentido, señaló que esos "rumores" son analizados por la Policía que "toma las previsiones" del caso. Además, refirió que los congresistas que hicieron la vigilia de ayer "son responsables" por sus actos.

"Cada congresista tiene la responsabilidad de hacer lo que le corresponde (…) Ellos no han violado el reglamento del Congreso, ha sido una decisión de ellos. No me voy a referir a que ha sido un show mediático, pero todo aquello que surge como rumores, la Policía y las FF.AA. lo toman y lo analizan, y toman previsiones para que nada pase", remarcó.

Debido a ello, Williams indicó que las rejas adicionales que se han colocado desde el fin de semana en los alrededores del Palacio Legislativo son parte de "una seguridad" que toma la Policía.

"Las rejas están colocadas desde hace mucho tiempo. Es una seguridad que toma la PNP para evitar que haya daños si intentaran entrar. Ya va a ser el tercer día que vengo coordinando con Seguridad del Estado y éste con las dependencias de la PNP que tienen responsabilidad sobre el Congreso, y también tenemos coordinaciones con la seguridad privada que tiene el Parlamento", remarcó.



"No hay razón para un golpe de estado"

Asimismo, el titular del Congreso sostuvo que no hay ninguna razón para un golpe de Estado, porque el Parlamento solo está haciendo lo que establece su reglamento en cuanto al "control político".

"¿Un golpe de estado con quién? ¿Quién haría un golpe de Estado? Un golpe de Estado tiene que tener una razón, tiene que tener una relación, tienen que haber agentes y agencias del Estado que estén de acuerdo, funcionar con razones. Yo no veo ninguna razón. Lo que el Congreso está haciendo es solamente actuar conforme lo establece su reglamento. Es parte del control político", explicó.

Sin embargo, indicó que si hay personas "que promueven" una acción de fuerza contra el Parlamento, serán sancionados penalmente y por atentar contra el estado de derecho.

"Si se dieran, tienen que tener muchísimo cuidado las personas que lo promueven. Porque eso les puede ameritar una denuncia penal o una denuncia constitucional que puede llevarlos una inhabilitación (...) Habría responsabilidad en los ciudadanos que pretendan hacer esto, ir contra las leyes, ir contra la Constitución y, por lo tanto, ser sujetos a una denuncia penal porque eso sería rebelión, alterar el estado de derecho y atentar contra el Congreso", remarcó.