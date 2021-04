El próximo Congreso estaría integrado por diez grupos políticos. | Fuente: RPP Noticias/Presidencia

En el último periodo [2016-2021], el país padeció el enfrentamiento entre poderes del Estado y además vio las consecuencias de utilizar por primera vez dos herramientas contempladas por la Constitución: disolución del Congreso por denegación de confianza y vacancia presidencial por incapacidad moral. Las elecciones del 11 de abril dejaron un Congreso muy fragmentado y sin una bancada oficialista dominante: Perú Libre tendría 37 escaños y Fuerza Popular, 24. A menos de dos meses para la segunda vuelta electoral entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, cabe preguntarse sobre la gobernabilidad que podría tener el próximo mandatario, en un escenario de polarización y mucha desconfianza hacia los candidatos.

RPP Noticias conversó con virtuales congresistas electos para saber si están a favor de reformar dichos artículos. Recordemos que, durante el último lustro, el país ha tenido cuatro presidentes, dos Congresos y cambios de ministros amenazados por interpelaciones y censuras.



Los virtuales congresistas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País y Juntos por el Perú manifestaron estar a favor de revisar el tema de la vacancia y definir “incapacidad moral”. En tanto, el almirante Jorge Montoya de Renovación Popular sostiene que personalmente cree que los artículos deben quedarse tal como están fijados actualmente. Mientras que Américo Gonza de Perú Libre señaló que dichos aspectos serán vistos en la Asamblea Constituyente que proponen para cambiar la Constitución.



Gonza es virtual congresista por la región Cajamarca y en estos días se reúne con sus futuros colegas de bancada, a quienes dice no conocer personalmente. Consultado por la cohesión de la futura bancada de Perú Libre, Gonza señala que el ideario ha sido el mismo para todos. “No necesariamente tienes que conocer[los] para tener el mismo ideario. Debemos aumentar el presupuesto a educación, salud, agricultura. Eso lo hemos manejado a nivel nacional. Por ese lado, no hay riesgo”, indicó.



Señaló, además, que considera que se debe precisar la vacancia presidencial por incapacidad moral, a través de la Asamblea Constituyente. “Como han dicho los especialistas, es un artículo que lo dejan suelto, ‘por incapacidad moral’. Se ha visto en la práctica que no se utiliza muy bien. La nueva Constitución se tiene que precisar, los constituyentes tienen que precisarlo. Creo que va a ser una buena opción, la nueva Constitución, para precisar estos temas que se han presentado”, dijo para este informe.

Eduardo Salhuana, virtual congresista de Alianza para el Progreso, indicó que de cara a la nueva conformación del Parlamento debe primar la madurez de la clase política y comentó que en este caso contribuirá “el hecho de que no haya una bancada abrumadoramente mayoritaria”, lo que obligará a la “búsqueda puntos comunes”. Salhuana se mostró a favor de revisar todo el marco legal referido a las relaciones entre Legislativo y Ejecutivo. “Hay que darle una revisada constitucional, normativa, adecuarla a las circunstancias de lo sucedido en el país últimamente. Una redacción vaga, ambigua se presta a interpretaciones de todo tipo. Tiene que ser precisa, establecer causales y condiciones para cada caso concreto”, indicó.



Rosselli Amuruz, virtual congresista de Avanza País, coincide que se debe definir “incapacidad moral”. “Es algo demasiado abierto. Una interpretación que la puedes tener tú puede ser diferente a la interpretación que puedo tener yo. Sí se tiene que especificar lo que es incapacidad moral, porque si no el Congreso, el Gobierno, todo el Estado va a ser lo que quiera con ese artículo”, indicó.

Por su parte, Darwin Espinoza, virtual congresista de Acción Popular, señaló que se deben precisar con qué motivaciones se procede a la vacancia presidencial. “No solamente eso, tiene que precisarse qué es negación fáctica la confianza. Si no, cualquier presidente puede decir, no me parece que me han dado la confianza y disuelvo el Congreso. Esta palabra está en boca de algunos congresistas electos. […] Se debe precisar para que no sea una libre interpretación o se vea sujeta a una interpretación antojadiza”, indicó.



La virtual congresista de Juntos por el Perú y representante de Cusco, Ruth Luque, advierte que tras la segunda vuelta se avecina una situación de crisis, por lo que se deberá evaluar profundamente el contexto del próximo gobierno. “Se necesita una mayor rigurosidad para evitar apelar inmediatamente a las figuras de incapacidad moral. El Tribunal Constitucional no terminó por establecer eso, queda una tarea en el Congreso que esto no sea utilizado en una lógica de chantaje ni instrumentalización política”, dijo.



Luque añadió que las demás agrupaciones deben tomar conciencia que no llegan al Congreso con una representación totalmente legitima. “La gran representación es el voto blanco, viciado y ausente. Eso es lo que ha evidenciado la primera vuelta. Se necesita de quienes vamos a participar en el Congreso es ver cómo a través de nuestro trabajo generamos un nivel de confianza política”, indicó.



A su turno, el almirante y virtual congresista de Renovación Popular Jorge Montoya dijo que el artículo referido a la vacancia presidencial por incapacidad moral debe quedar como está. “La Constitución genera un balance entre poderes del Estado y ese balance es un equilibrio que se necesita para que el país pueda caminar. Ese artículo se debe emplear en casos extremos, cuando un presidente comete actos contra la mora que lo descalifican como presidente. Con esa forma se puede salir del problema”, indicó.



