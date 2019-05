Verdadero o Falso | Juan Sheput: “En las pruebas PISA no mejoramos"

Esto dijo Juan Sheput | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

Juan Sheput, congresista de la República

Contexto: Pleno del Congreso de la República

Fecha de la declaración: 9 de mayo del 2019

El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, PISA (por sus siglas en inglés), evalúa cada tres años el rendimiento académico de estudiantes de 15 años en las áreas de Ciencia, Matemática y Lectura. La medición es realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para sus países miembros y también naciones invitadas, como es el caso de Perú, que ha participado en los años 2000, 2009, 2012 y 2015.

Los resultados más recientes fueron publicados en diciembre del 2016, con relación a la prueba PISA 2015. Los datos consignados allí dan cuenta de que el Perú aumentó su puntaje en las tres áreas evaluadas, según reportó el Ministerio de Educación en el documento “El Perú en PISA 2015. Informe nacional de resultados”. Dicho documento fue realizado sobre la base de los resultados remitidos por la OCDE.

El documento incluye también la tendencia promedio, un criterio que la OCDE define como "una ponderación de las variaciones en el tiempo de cada país", que depende de los ciclos en que cada país ha participado. En el caso del Perú, esta ponderación considera la variación a partir del 2009, debido a que desde ese año la prueba PISA se realizó de manera continua en nuestro país.

Dicho esto, los resultados de la última prueba PISA fueron los siguientes:

En el área de Ciencia, el Perú obtuvo 397 puntos, 24 puntos más de los 373 conseguidos en 2012. Según el informe, en esta área académica nuestro país obtuvo uno de los mayores crecimientos en América Latina junto con Uruguay (19) y Colombia (17). En relación al periodo 2006-2015, la evaluación correspondiente a Perú arrojó una tendencia promedio favorable de 14 puntos.

En el área de Matemáticas, el país también incrementó su puntaje al pasar de 368 en el 2012 a 387 en el 2015. En este caso, también tuvo el mayor crecimiento de la región en el último periodo (+18)), seguido por Colombia (+13) y Uruguay (+9), mientras que Brasil tuvo el principal resultado negativo (-11), seguido de Costa Rica (-7) y México (-5). La tendencia promedio que correspondió al Perú para el periodo 2003-2015 fue de +10.

Finalmente, en relación a la competencia Lectura, el Perú obtuvo 398 puntos, frente a los 384 que registró en el 2012. En este caso, los países que lideraron la tendencia promedio de crecimiento en el periodo 2012-2015 fueron Uruguay (+25), Colombia (+22) y Chile (+15), seguidos de Perú, que obtuvo +14 puntos.

Al ser consultado para esta verificación, el congresista Juan Sheput manifestó que se ratificaba en su afirmación debido a que consideraba que el aumento de puntaje en las tres áreas educativas evaluadas por la prueba PISA no era sinónimo de mejora. “Si tú estás en un salón de clases, y en ese salón ocupas el último lugar, tu nota puede pasar de 9 a 10 y eso no es una mejora. Puede ser una mejora numeral, pero no ordinal [...]. Simplemente hemos subido porque se incorporaron países nuevos, no hay una mejora relativa”, agregó el parlamentario.

A la referencia de que su afirmación es contradicha por el aumento en los puntajes para las tres áreas evaluadas, el parlamentario indicó que hay un error de partida: "No se puede decir 'se equivocó' o 'acertó' cuando se trata de estudios cualitativos. Los estudios cualitativos, a diferencia de los cuantitativos, tienen que ver con un margen de subjetividad, que lo da la interpretación. Mi interpretación es que el Perú no ha mejorado".

Según Sheput, una mejora verdadera supondría dos condiciones: mejorar en el puntaje y escalar en el número ordinal en relación al puesto que ocupa cada país.

OjoPúblico solicitó precisiones sobre la lectura de estos resultados de la prueba PISA al Ministerio de Educación (Minedu). Como respuesta, el coordinador de Evaluaciones Internacionales de la Oficina de Medición de la Calidad de Aprendizajes del Minedu, José Carlos Loyola, indicó que, si bien la evaluación PISA incluye un ránking de países a partir de los resultados generales, eso no se debe confundir con la información, que también procede de las fuentes oficiales de la OCDE, sobre el puntaje promedio del país o la medida promedio del país y su crecimiento a lo largo de los años. “En base a ese puntaje, podemos decir que, desde 2009 al 2015, el Perú ha crecido en las tres áreas evaluadas. Y en particular, [que] es el país que mayor crecimiento ha tenido entre todos los países latinoamericanos”.

OjoPúblico también extendió la consulta al economista y especialista en educación Hugo Ñopo -a quien el congresista Sheput criticó en la entrevista con este medio por el uso de un cuadro del 2010 en un tuit sobre el tema-. Ñopo confirmó que el Perú ha registrado una mejora en su rendimientos en las pruebas PISA, aunque eso no significa que la educación peruana haya dejado de ser deficiente. El experto coincidió en que la ubicación del país en el ránking general, donde ha dejado de ser el último debido al ingreso de otras naciones, no es el indicador que confirme una mejora.

“[En] lo que hay fijarse es en los puntajes. En esa mirada, Perú está mejor. [Lo] preciso es que seguimos mal, nuestra educación es mala, pero no es cierto que esté empeorando. Tampoco es cierto que no esté mejorando. Está mejorando. Uno podría decir que está mejorando, pero lentamente, y sí pues, en educación las mejoras no son instantáneas”, precisó.

Por su parte, la especialista en educación Jessica Tapia, miembro del Grupo de Estudios para el Desarrollo (GRADE), confirmó a OjoPúblico que el Perú fue el país que más mejoró de acuerdo a su punto de partida. “El tema de proponer niveles tiene que ver con una mirada formativa de la evaluación, para que puedas identificar en qué nivel estás y, de acuerdo a tu punto de partida, mirar cómo has mejorado. Y el punto de partida de Perú no es el mismo que el de Chile, no es el mismo de Suecia ni el mismo de Estados Unidos. Y lo que más nos interesa es en qué nivel estamos y a partir de allí mejorar. Cada nivel te describe qué cosa pueden hacer los chicos”.

Las fuentes consultadas coinciden en que, a pesar de esos indicadores, la educación en el país sigue siendo deficiente.

De hecho, el propio portal de PISA reporta de manera explícita que, si bien Perú registra una mejora en su desempeño en cada área de evaluación con respecto a los resultados anteriores, estos no son tan buenos como el promedio de puntaje de la OCDE.

Tras lo expuesto, OjoPúblico concluye que la afirmación específica del congresista Juan Sheput respecto a que el Perú no mejoró en las pruebas PISA es engañosa.