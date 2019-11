¿Verdadero o Falso? Luis Galarreta: "Siempre se ha usado la invitación [para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional]"

Luis Galarreta, integrante de la Comisión Permanente | Fuente: Congreso

Contexto: Entrevista en ATV Noticias

Fecha de la declaración: 14 de noviembre del 2019

FALSO

Durante una entrevista, el integrante de la Comisión Permanente, Luis Galarreta, fue cuestionado respecto a por qué no se incorporó la posibilidad de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional mediante concurso. En ese contexto, el parlamentario refirió que eso no era posible y para sustentar su posición dijo lo siguiente: “Siempre se ha usado [el procedimiento de] la invitación [para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional]”. Tras revisar los antecedentes sobre los procesos de elección de magistrados del TC, OjoPúblico concluye que esta afirmación es falsa.

Luis Galarreta dio esta declaración en el marco de la siguiente conversación:

Luis Galarreta: Los miembros del Tribunal Constitucional se han elegido siempre así. Es decir, el parlamento tiene 87 votos y es el que nombra a los miembros tribunos.

Periodista: Pero también se podrían elegir mediante concurso.

LG: No, o sea, hay dos opciones, pero la opción que se ha usado [en el último Congreso], que es la que usó el Congreso anterior, del cual yo fui parte, y se eligió a estos miembros que están allí, ha sido así, y así ha sido anteriormente. [...] O sea, siempre se ha usado esa invitación porque cuando tú no haces la invitación, personalidades no quieren participar.

El integrante de la Comisión Permanente hizo alusión al proceso de selección que eligió la última Comisión Especial Encargada de Seleccionar a los Candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional, presidida por Pedro Olaechea. Según su informe final, aprobado el 18 de septiembre del 2019, este grupo de trabajo decidió elegir a los candidatos al Tribunal Constitucional a través del procedimiento denominado como ‘Especial’, es decir, por invitación, según lo indica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en su artículo 8.

Proceso de selección de la última Comisión Especial Encargada de Seleccionar a los Candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional

Proceso de selección de la última Comisión Especial Encargada de Seleccionar a los Candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional | Fuente: Congreso

En esa línea, el informe precisa que la “Comisión Especial efectuará la convocatoria, mediante invitación de los profesionales que a su criterio serían los mejores candidatos”. Respecto a los criterios de selección que se usaron, el reporte solo indica que se realizó “una amplia deliberación y evaluación de las propuestas presentadas”, y que los candidatos que fueron presentados ante el Pleno del Congreso fueron previamente votados en la Comisión Especial.

Dicho informe no incluye cronogramas de trabajo sobre el proceso de elección, plazos para presentar tachas a los candidatos, ni tampoco incluye los criterios de evaluación para calificar a los aspirantes.

Sin embargo, según los antecedentes parlamentarios revisados para esta verificación, esta modalidad de selección no fue siempre utilizada, como indicó el parlamentario Luis Galarreta. Esto debido a que fue recién incorporada a partir de junio del 2012 por medio de la Ley N° 29882, que modificó las formas de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo.

Este cambio habilitó a la Junta de Portavoces del Congreso a realizar la convocatoria a los postulantes por medio de invitación directa. A diferencia del anterior procedimiento existente hasta 2012, en el que la convocatoria debía ser pública y se contemplaba de manera explícita la posibilidad de presentar tachas hacia los postulantes que estén acompañadas de prueba documental. Tras las modificaciones, este procedimiento pasó a denominarse ‘Ordinario’.

Según pudimos verificar en los expedientes de selección de magistrados que realizó el Congreso en los últimos años antes de la modificatoria del 2012, las elecciones de los magistrados del TC se realizaron a través de convocatorias abiertas, que eran seguidas de procesos de tachas contra los candidatos, quienes eran evaluados según su trayectoria académica y, posteriormente, en entrevistas a cargo de integrantes de la Comisión Especial del Congreso, y en algunas ocasiones, por expertos invitados. La calificación de estos criterios estaba establecida por la Comisión Especial a cargo del proceso en turno.

Por ejemplo, en el 2010 se convocó a un proceso de selección que concluyó con el nombramiento del abogado Óscar Urviola como magistrado del Tribunal Constitucional. Según el Informe Final entregado por la Comisión Especial de entonces, presidida por el exparlamentario Luis Falla Lamadrid, la convocatoria al proceso de selección se realizó en diciembre del 2009, a través de anuncios en el Diario Oficial El Peruano, que finalizó con la postulación oficial de 49 personas.



El reporte de la Comisión Especial recoge el cronograma de trabajo que estableció plazos para la presentación de tachas, la verificación de las hojas de vida adjuntadas por los postulantes a través de pedidos de información a entidades públicas, las entrevistas calificadas que se realizaron y la realización de una audiencia pública donde los asistentes pudieron opinar sobre el perfil que deberían tener los futuros magistrados.

En esta ocasión también participaron organizaciones de sociedad civil como veedores del proceso y, a solicitud del Consejo de la Prensa Peruana, se determinó que las audiencias de la Comisión Especial fueran públicas.

Reporte de la Comisión Especial Encargada de Seleccionar a los Candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional

Anteriormente, en enero del 2007, también se instaló un grupo de trabajo para seleccionar a nuevos magistrados del TC, y el proceso de selección fue similar al antes descrito, por medio de una convocatoria abierta. El informe de la Comisión Especial de entonces, presidida por el exparlamentario Aurelio Pastor, precisa que fueron 72 personas las que postularon a la convocatoria abierta que se realizó entre enero y febrero del 2007 por medio de los diarios El Peruano y El Comercio, así como en la página web del Congreso de la República.

Tras el proceso de verificación de las hojas de vida, el cronograma de trabajo de esta Comisión incluyó la recepción de tachas contra los candidatos, la evaluación de las mismas y los descargos de los aludidos. El informe también incluye el estándar de calificación establecido para evaluar el currículo de cada postulante, así como las pautas para evaluar las entrevistas personales que fueron hechas por miembros de la Comisión Especial y expertos invitados.

Reporte de la Comisión Especial Encargada de Seleccionar a los Candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional

Este proceso de selección culminó en la elección de Gerardo Eto Cruz, Ernesto Álvarez Miranda y Fernando Calle Hayen en junio del 2007, y en septiembre de ese año con la incorporación de Ricardo Beaumont Callirgos.



En los años 2004 y 2002, las elecciones de magistrados se realizaron bajo el mismo mecanismo de convocatoria pública y sin mediar alguna invitación. Así, en septiembre del 2004 se instaló la Comisión Especial Encargada de Recibir Propuestas y Seleccionar a los candidatos para ser elegidos miembros del Tribunal Constitucional, cuyo presidente fue el excongresista Henry Pease. Esta comisión realizó también convocatorias públicas a los postulantes, habilitó los plazos para la presentación de tachas y estableció los criterios de evaluación y el puntaje de las entrevistas. Para esta convocatoria se presentaron 50 candidaturas y fueron elegidos como magistrados, en diciembre del 2004, César Landa Arroyo y Juan Vergara Gotelli. Posteriormente, en julio del 2006, también se nombró como tribuno a Carlos Mesía Ramírez.

Elección de los magistrados del Tribunal Constitucional: Periodo parlamentario 2001-2006

Así también, según el informe final de la Comisión Especial de 2002, presidida por Marcial Ayaipoma Alvarado, el proceso de aquel año también se desarrolló por medio de una convocatoria abierta y pública. En este proceso las entrevistas a los postulantes preseleccionados fueron públicas.

En mayo del 2002 el Pleno del Congreso eligió como nuevos magistrados a Javier Alva Orlandini, Juan Bardelli Lartirigoyen, Víctor García Toma y Magdiel Gonzalez Ojeda.

Informe de la Comisión Especial Encargada de Evaluar a los Postulantes a Magistrados del Tribunal Constitucional

En resumen, los expedientes revisados dan cuenta de que el mecanismo de invitación para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional no fue siempre usado.

Cabe recordar que la primera vez que se aplicó esta modalidad ‘especial’ fue en 2013, cuando se eligió como nuevos tribunos a Cayo César Galindo Sandoval, Francisco Eguiguren Praeli, Víctor Mayorga Miranda, Víctor Sousa Huanambal, José Luis Sardón de Taboada y Ernesto Blume Fortini. Sin embargo, esta elección fue anulada en el marco de las protestas sociales que se produjeron luego de que se difundieran audios en los que se oyó a congresistas de las bancadas de Gana Perú, Perú Posible, Alianza Por el Gran Cambio, Fuerza Popular y Acción Popular-Frente Amplio repartirse las vacantes disponibles para el Tribunal Constitucional.

Estos hechos, conocidos como 'La Repartija', tuvieron como protagonista al propio Luis Galarreta, por entonces integrante de la bancada de Alianza para el Gran Cambio, junto a otros exparlamentarios como Víctor Andrés García Belaunde, Héctor Becerril y Víctor Isla.

En el año 2013 se dio el caso conocido como "La Repartija" donde las vacantes disponibles para el Tribunal Constitucional se distribuyeron por partidos políticos.

A una consulta para esta verificación, el abogado constitucionalista Luciano López explicó a OjoPúblico que el mecanismo de la convocatoria pública era la única modalidad que existió hasta el 2012, y es idéntica a la que se conoce ahora como Ordinaria.

“No se puede decir siempre, eso querría decir que es desde el año 1996. El Tribunal Constitucional se instala en el año 1996, viene en reemplazo del antiguo Tribunal de Garantías Constitucionales, y es creado por la Constitución de 1993, pero recién entran en funciones en 1996 cuando se aprueba su Ley Orgánica. [...] Desde el año 96 en que entró en funciones el Tribunal, hasta junio del 2012, en que entró en vigencia la modificación de la Ley Orgánica actual, nunca antes había existido el mecanismo de invitación”.

OjoPúblico se contactó con el despacho del congresista Luis Galarreta para solicitarle precisiones sobre su declaración. Sin embargo, hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.

Tras lo expuesto, OjoPúblico concluye que la afirmación de Luis Galarreta, integrante de la Comisión Permanente, acerca de que siempre se ha usado la invitación para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, es falsa.