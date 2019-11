Luis Galarreta es miembro de Fuerza Popular. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El excongresista Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, consideró que la reciente revelación del empresario Dionisio Romero Paoletti sobre el aporte de US$3,65 millones a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el año 2011, ratifica la versión de Jaime Yoshiyama, entonces jefe de campaña, sobre los aportes lícitos de empresarios. En diálogo con RPP Noticias, aseguró que la lideresa de su partido no mencionó esto anteriormente porque era una información "reservada" y porque nadie se lo preguntó.

"Empresarios con buena intención han apoyado y han tenido temor de publicar estos aportes, y entonces esto, que no es ilegal, que no es un delito, se configuró en una especie de aporte a favor de una causa y que abona a la tesis de Yoshiyama de que empresarios peruanos habían dado fondos para la campaña y que obviamente la lideresa, por el temor de las represalias de empresarios decentes de dinero lícito, no se había mencionado porque, además, tampoco era parte del proceso ni le habían preguntado", señaló.

Galarreta insistió en que se trató de un acto "lícito", aunque reconoció que puede haberse tratado de una "falta administrativa". "Puede ser debatible y que no puede ser correcto, pero insisto que no es ilegal, o sea que ahí no hay lavado de activos o nada por el estilo", dijo.



Al ser consultado sobre el silencio de este partido respecto a estos aportes, Galarreta recordó que, tal como lo señaló ayer Dionisio Romero, en el 2015 el gerente general de Credicorp, Walter Bayly, reveló aportes para la campaña del 2011, aunque no especificó a quién; mientras que en el caso de Keiko Fujimori dijo que a la excandidata presidencial nadie le preguntó. "No ha negado porque en ningún momento se le ha preguntado", dijo.

"(En la carta) Keiko Fujimori dice claramente que el señor Yoshiyama ya había adelantado que esto es plata de varios empresarios (…) Lo que demuestra es que (Jorge) Barata (exjefe de Odebrecht en Perú) dijo que Keiko Fujimori era distante y que ella nunca le había pedido nada, como es el caso de Dionisio Romero, quien señala que ellos se acercan frente al peligro", señaló.

En otro momento, Galarreta denunció la existencia de "vicios" durante el proceso seguido contra Fujimori. Ente estos, criticó que recientemente el magistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa-Saldaña, quien tendrá que debatir esta mañana el recurso de habeas corpus que busca la libertad de la lideresa de Fuerza Popular, haya considerado incluir en el debate las declaraciones de Jorge Yoshiyama y Dionisio Romero.

"Yo lo entiendo del fiscal Rafael Vela, que tiene que sustentar su caso como corresponde, pero el señor Eloy Espinosa-Saldaña, que hoy día tiene que debatir, pidiendo que entre la declaración del señor Jorge Yoshiyama y que la de ayer no debe entrar. Ya sabemos que va a votar diferente al caso Ollanta Humala, esas son las violaciones al debido proceso. Un magistrado debería guardar las formas", dijo.