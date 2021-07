Enrique Wong, vicepresidente del Congreso. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El congresista Enrique Wong, segundo vicepresidente del Parlamento, negó que exista un desaire de parte del Parlamento por la decisión de no permitir el ingreso del ahora expresidente Francisco Sagasti a esta sede para entregar la banda presidencial a la presidenta de la Mesa Directiva, María del Carmen Alva.

"Nos informaron que había sido una cuestión protocolar y que ya se habían puesto de acuerdo. Hasta ahí es nuestro conocimiento y ahora con las informaciones que ustedes nos dan todo se va aclarando, pero no ha habido ninguna mala intención de querer desconocer la investidura del expresidente Sagasti", señaló.

"A los vicepresidentes nos informaron que él lo ha manejado protocolarmente y así se había llegado a un acuerdo. Nosotros desconocíamos todos los otros pormenores", agregó.

La respuesta de la presidenta del Congreso

Luego de varias críticas en redes sociales, la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, negó que se haya tratado de una acción planeada en contra del expresidente Francisco Sagasti.

"Fue un tema de protocolo que no se le permitió el ingreso. (…) No fue un desaire", señaló para luego agregar que no se le había comunicado que la entrega de la banda presidencial se realizaría en público.

"El protocolo del Congreso es el que ve el procedimiento, no lo veo yo. Él debía de entregar la banda, lo invitaron a ingresar, porque él ya no es presidente desde ayer. (...) Él tenía que mandar la banda, le invitaron a dejarla y él la dejó ahí en la puerta", agregó.

Esta mañana, Francisco Sagasti entregó a banda presidencial para dar por terminado su mandato. El ahora exjefe de Estado se dirigió a pie desde Palacio de Gobierno hasta la entrada del Congreso de la República para entregar la banda, sin embargo, no ingresó al hemiciclo.

