Jorge Meléndez, vocero de Peruanos por el Kambio. | Fuente: RPP Noticias

El congresista Jorge Meléndez, vocero de Peruanos por el Kambio, reconoció que su bancada no puede realizar un buen trabajo porque no encuentran "predisposición" de parte del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. Por esta razón, reiteró que vienen evaluando si esta permanencia como oficialistas le conviene al Gobierno.

"Nosotros también formamos parte del Congreso y lamentablemente no está bien visto en este momento. Si nosotros actuamos con cálculo político, o si el presidente actúa con cálculo político, es evidente que a él no le conviene tener bancada", señaló en entrevista con RPP Noticias.

El legislador reconoció que estos desencuentros se dieron a partir del debate para reestablecer la bicameralidad. Según recordó, el Gobierno aprobó el dictamen pese a que la bancada había advertido que se había alterado la cuestión de confianza. Pese a esto, señaló que votaron a favor y luego el presidente Martín Vizcarra mostró su desacuerdo.



"Creo que de ahí empezó este tema. Sin embargo, nosotros hemos planteado la salida de Villanueva porque el referéndum marca un antes y un después. El antes es la línea de confrontación, pero ya necesitamos pasar a un tema mucho más constructivo", señaló.

Meléndez mencionó que el propio Villanueva se ha referido a un divorcio con la bancada oficialista y el resto de fuerza políticas. En su opinión, esto demuestra que su trabajo "ha fracasado", principalmente en su rol como vocero del Gobierno frente a los partidos con representación en el Congreso.

"Estamos en el derecho de sugerir al Gobierno que debe tomar otro rumbo respecto a su gabinete (…) No se está aprovechando el nivel de aprobación del presidente. Eso no contrasta con lo que tiene el premier. No se está aprovechando porque eso genera al Gabinete una especie de paraguas de protección", dijo.