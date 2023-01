Voto de confianza: así van las posturas de las bancadas a dos días de recibir en el Parlamento al Gabinete Otárola

El próximo martes, 10 de diciembre, el Congreso recibirá al Gabinete presidido por Alberto Otárola | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA

El pasado miércoles, el Consejo Directivo del Congreso acordó que el Pleno parlamentario recibirá el próximo martes, 10 de enero, a las 11 am., al Gabinete presidido por Alberto Otárola para que se "exponga y debata la política general del Gobierno y las principales medidas a adoptarse" en la gestión presidencial de Dina Boluarte.

En ese sentido, el premier ha venido reuniéndose con diversas bancadas con el objetivo de tender puentes de diálogo y, así, lograr el voto de confianza necesario para la continuidad del Gabinete. Sin embargo, hay grupos parlamentarios que, desde ya, han anunciado que no darán el respaldo a los ministros.

¿Cuál es el panorama actual de la posición de las bancadas a solo dos días de la presentación del segundo Gabinete de la presidencia de Dina Boluarte?

Reuniones con bancadas



Las reuniones entre el primer ministro y las bancadas parlamentarias iniciaron el pasado 29 de diciembre con los congresistas José Jerí, Hitler Saavedra y Héctor Valer, de la bancada de Somos Perú, en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Al finalizar el encuentro, el premier y dichos congresistas dieron una conferencia de prensa donde el titular de la PCM anunció que había recibido un documento con 7 propuestas de Somos Perú, las cuales iban a ser estudiadas en el Ejecutivo para viabilizarlas. Por su parte, el vocero de la bancada, José Jerí, indicó que la consideración de esas propuestas "va a ser un criterio para el otorgamiento de la confianza".

Por otro lado, el pasado martes, el premier se reunió con miembros de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) en la sala del Acuerdo Nacional de la PCM. Tras la cita, la congresista Lady Camones señaló que su bancada otorgará el voto de confianza al Gabinete.

“Vamos a apostar para que este Gabinete desarrolle los trabajos que tienen que hacerse en cada una de las carteras y con miras a la población, a fin de atender directamente los problemas de la población”, sostuvo a un medio local.

Similar parecer tuvo el parlamentario Eduardo Salhuana quien, horas antes, había anunciado el respaldo de su bancada al Gabinete.

Miembros de la bancada de APP se reunieron con el premier en la sede de la PCM | Fuente: VICTOR GONZALES/PCM

Aquel día, el titular de la PCM también se reunió con los congresistas de Avanza País: Adriana Tudela, Diana Gonzales, Alejandro Cavero, Patricia Chirinos y Diego Bazán. Tras el encuentro, los congresistas resaltaron los puntos en los que estaban de acuerdo con el Ejecutivo.

"El premier ha manifestado tener puntos de agenda bastante concretos en materia económica, que creemos que tiene que ser una prioridad (...) Ha mostrado un compromiso firme con la defensa del estado de derecho, la restauración del orden", indicó a la prensa la congresista Adriana Tudela.

Sin embargo, señaló que aún su bancada se iba a reunir para evaluar si otorgarían o no el voto de confianza al Gabinete.

Dos días después, el 5 de enero, el premier se reunió con la bancada de Fuerza Popular (FP) en Palacio de Gobierno. Al finalizar el encuentro, Alberto Otárola agradeció a dicho grupo parlamentario por "ayudar" al Ejecutivo a superar "obstáculos de gobernabilidad" sin "ningún tipo de cuestionamiento". Además, Patricia Juárez, vocera de la bancada, anunció que darán el voto de confianza.

"El presidente del Consejo de Ministros ha pedido el voto de confianza (y) nosotros al escuchar, analizar los temas, creemos que no va a haber ningún inconveniente en darle la confianza a este Gabinete porque estamos apostando por la gobernabilidad, por la tranquilidad del país, por la paz. Siempre hemos protegido a las instituciones del Estado y corresponde dar la confianza sin abandonar nuestra labor fiscalizadora", señaló a la prensa.

Durante la tarde de ese día, el premier Otárola se reunió en el Congreso de la República con miembros de la bancada de Acción Popular (AP), quienes le presentaron la "Agenda País 2023-2024" con distintas propuestas de Gobierno.

Tras el encuentro, el primer ministro indicó que se expuso los "grandes lineamientos de la solicitud de confianza" y se explicaron "los ejes de acción del Gobierno en los próximos 12 meses". A su vez, los congresistas de AP indicaron que la mayoría de su bancada respaldará al Gabinete.

“Por lo menos, la mayoría de la bancada tiene la clara intención de dar el voto de confianza. Algunos colegas aún están (evaluando) algunos temas importantes para su región (…) Es un Gabinete que está mostrando mayor nivel profesional, mayor disposición de diálogo y mayor confianza”, sostuvo el congresista Elvis Vergara

El último viernes, el premier se reunió con la bancada de Renovación Popular en la sede del Legislativo. Tras la cita, el vocero de dicho grupo parlamentario, Jorge Montoya, indicó que, dada la ausencia de 4 congresistas en la reunión, decidirán si dan la confianza al Gabinete el mismo 10 de enero, antes del Pleno.

"El día martes, antes del Pleno, nos vamos a reunir para tomar la decisión final. Faltan cuatro congresistas de la bancada, no estábamos completos", sostuvo Montoya.

Mañana, lunes, el premier sostendrá una reunión con la bancada de Podemos. Al respecto, el parlamentario Enrique Wong, miembro de dicho grupo parlamentario, consideró que el Gabinete Otárola sí conseguirá el voto de confianza.

“Yo creo que es un Gabinete suficientemente balanceado, hay buenos técnicos. El premier es una persona que tiene mucha experiencia, es una persona muy abierta al diálogo. Lo importante es que tendamos puentes, debemos evitar la polarización”, sostuvo a RPP Noticias.

Decisión negativa y en evaluación

Por otro lado, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, a través de sus redes sociales, indicó que "la Asamblea Nacional" de su partido decidió "no acudir" a una cita con el premier Otárola y "no negociar" con un "Gabinete usurpador" . En ese sentido, se entiende que los congresistas de dicha agrupación no darán el voto de confianza al Gabinete.

Asimismo, el congresista del Bloque Magisterial, Pasión Dávila, en diálogo con RPP Noticias, señaló que no está a favor del respaldo a los ministros, aunque indicó que su bancada todavía no toma una decisión.

“El bloque va a tener reunión en estos días. Todavía no hemos decidido, aún se está evaluando este tema. Yo creo que hay que mirar al país para tomar una buena decisión. Considero yo, de manera personal, que no se le debe dar la confianza. Esta es la posición que voy a trasladar. Nosotros somos democráticos y creo que al final se va a decidir por mayoría de votos", precisó en Ampliación de Noticias.

Por otra parte, el pasado miércoles, el congresista de Perú Democrático, Guido Bellido, sostuvo que había que escuchar y evaluar al Gabinete para tomar una decisión.

"En la bancada se tiene que debatir y evaluar. En estos momentos es prematuro decir cuál va a ser la decisión. Primero hay que escuchar los lineamientos que se van a plantear, qué criterios se van a tomar. Esto se tiene que debatir y someter a una votación. Sin uno es independiente la decisión será personal. Al estar en la agrupación es ahí donde voy a dar mis planteamientos", expresó en el programa Todo Se Sabe.

De igual forma, el parlamentario no agrupado, Carlos Zeballos, indicó en RPP Noticias que "escuchará" al Gabinete, aunque subrayó que la actuación del premier, cuando era ministro de Defensa, "tiene mucho por aclarar".

"Hay que analizar bien porque el premier, que fue ministro de Defensa, debe dar cuenta de muchas cosas que han sucedido durante su permanencia en el sector. En este momento, voy a escuchar al Gabinete, tengo que hacer muchas preguntas y, de acuerdo a eso, decidiremos dar o no la confianza; pero desde ya, la bancada de Puno está preocupada y hay malestar porque no se está cumpliendo con la región y hay abusos", sostuvo en Ampliación de Noticias..