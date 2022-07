El parlamentario Waldemar Cerrón aclaró el viernes que no hay ninguna alianza entre las bancadas de Perú Libre y Fuerza Popular en el Congreso de la República, como lo afirmaron los legisladores Héctor Valer (Perú Democrático) y Elvis Vergara (Acción Popular).

"No hay ninguna alianza", señaló en entrevista con el programa Todo se sabe de RPP Noticias,



"Siempre hay votos que van a coincidir, pero cada bancada es original y auténtica y los votos no se dan por alianza, sino porque cada bancada racionalmente tiene una indenpendencia y voto con criterio", agregó.

Waldemar Cerrón precisó que tampoco Perú Libre negocia con Fuerza Popular la conformación de la próxima Mesa Directiva del Congreso.

Waldemar Cerrón, congresista de Perú Libre | Fuente: RPP

"Todavía al respecto no hay esos temas", indicó el legislador y luego sostuvo "no lo niego ni lo afirmo".

"No es justo que dividan sus bancadas"

De otro lado, Waldemar Cerrón expresó su respaldo al proyecto multipartidario para especificar que lista de candidatos para la Mesa Directiva del Congreso solo esté conformada por congresistas de un mismo partido por el cual se les eligió el último proceso electoral.

"Me parece muy importante porque han perdido todo tipo de representatividad. Es decir, el transfuguismo es una situación que no se debe permitir en el país (...) el Perú o los peruanos han votado por el partido político y por el congresista que está yendo en su representación. No es justo que sin motivos o porque les pareció simplemente dividan sus bancadas y se vayan alegremente y no pase nada. La representación del país está en juego", dijo.

