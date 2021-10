El vocero de la bancada oficialista negó que hayan divisiones al interior del partido. | Fuente: Congreso

El congresista y vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, reaccionó a la declaración de la nueva presidenta del gabinete ministerial, Mirtha Vásquez, quien dijo que la Asamblea Constituyente no es prioridad del Gobierno.

En conversación con Ampliación de los Sábados, el parlamentario señaló que no cumplir con ello sería una "traición" al pueblo que votó por su partido.

"Cuando nosotros hacemos una promesa a nivel nacional en campaña electoral de primera y segunda vuelta, nosotros hemos hecho esa promesa al pueblo y no hacerlo o no desarrollarlo significa traición", dijo.

"La premier nunca se comprometió con el cambio de Constitiución. Nosotros sí, en campaña", agregó. Por otro lado, dijo que aún un grupo de parlamentarios está evaluando su posición en torno al voto de confianza al nuevo gabinete.

"No estamos radicalizados en plan de cerrar las puertas u obstruir. Nosotros no estamos de acuerdo, pero eso no significa afectar el desarrollo de la gobernabilidad", afirmó. "Vamos a plantear que se continúe con la renegociación del gas, la reforma agraria y el proceso de democratización por medio de una nueva Constitución", agregó.

Posiciones diferentes

El congresista de la bancada de Perú Libre, Alex Paredes, señaló que este pensará en su brindar o no su voto de confianza al nuevo gabinete ministerial que juró la noche de este miércoles tras la renuncia de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros.

En declaraciones a RPP Noticias, el parlamentario informó que no se les informó sobre la conformación del nuevo gabinete. "Yo voy a pensar en dar el voto de confianza", dijo.

Por otro lado, el congresista Guillermo Bermejo, señaló que le brindaría el voto de confianza al gabinete ministerial. El parlamentario indicó que es necesario apoyar las decisiones del presidente Pedro Castillo. "Yo le daría el voto de confianza, claro que sí. Aquí hay que apoyar las decisiones del presidente", dijo.





