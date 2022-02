Waldemar Cerrón, congresista de Perú Libre, y Walter Gutiérrez, defensor del Pueblo. | Fuente: Congreso/Andina

El congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, solicitó al Poder Judicial que declare la vacancia inmediata del cargo de defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, mediante una demanda constitucional de acción de cumplimiento.

A través del expediente 01313-2022-0-1801-JR-DC-05, Waldemar Cerrón indicó a la Corte Superior de Justicia que interpuso la demanda de proceso de cumplimiento para que se ordene a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, el cumplimiento de sus funciones y declare la vacancia de manera inmediata del defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.



"E inicie el procedimiento para el nombramiento del nuevo defensor del Pueblo, conforme a ley", señala el documento.

Fundamentación del petitorio

Waldemar Cerrón recordó que Walter Gutiérrez fue elegido por el Congreso en el 2016 para ejercer el cargo de Defensor del Pueblo por un periodo de cinco años, "el mismo que ha vencido el 7 de septiembre del 2021", por lo que, afirmó, se configura automáticamente la causal de cese del referido funcionario.

"Que la vacancia del Defensor del Pueblo será declarada por el Presidente del Congreso, para que de una vez declarada la vacancia deberá iniciar el procedimiento para el nombramiento del nuevo Defensor del Pueblo", precisó en la fundamentación del petitorio.



Además, el parlamentario explicó que una vez declarada la vacancia del Defensor del Pueblo la persona que debe reemplazarlo "en caso de ausencia, impedimento temporal o cese", deberá ser la primera adjunta, según refiere la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, Waldermar Cerrón, aseguró que pese a los requerimientos realizados, María del Carmen Alva es "renuente" a cumplir dicho mandato legal establecido vulnerando el Reglamento del Congreso de la República.



"Con este accionar omisivo de la señora Presidenta del Congreso, congresista María del Carmen Alva, se vulnera el derecho a asegurar y eigir la eficacia de lass normas legales y el principio de seguridad jurídica", expresó en el documento.



Congresista Waldemar Cerrón @walcero presentó una acción de cumplimiento del @Poder_Judicial_para que declare la vacancia de Walter Gutiérrez en el cargo de Defensor del Pueblo @RPPNoticias pic.twitter.com/eId34KMIvf — Carlos Villarreal (@KikesitoRPP) February 23, 2022

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": Hay un riesgo de prematuridad asociada a una alta mortalidad de los niños, la niña culminará su crecimiento y no crecerá más, habrá un problema de desnutrición y con el problema de la anemia que es tan severo en el país, lo más probable es que no pueda desarrollarse en el colegio y no tenga la capacidad de tomar buenas decisiones, así lo reveló el doctor Napoleón Paredes, médico obstetra, especialista en terapia hormonal. Alertó que los casos de embarazo en adolescentes en la zona rural es casi el doble que en la zona urbana y en la selva es el doble que el promedio nacional, eso se debe a que las niñas están en un hacinamiento y muy expensas al abuso sexual y en la amazonia al tema cultural.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.