Renovación Popular anuncia la presentación de una moción de censura contra Waldemar Cerrón

El anuncio de la parlamentaria Norma Yorraw (Renovación Popular) señala que Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso, "no ha garantizado el respeto a la majestad de la institución del Congreso" tras los incidentes por los comentarios de Raúl Noblecilla hacia Fuerza Popular.

La congresista Norma Yarrow anunció que su bancada (Renovación Popular) ha presentado una moción de censura contra Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso de la República, luego del incidente en la sesión de la Comisión Permanente entre Raúl Noblecilla, abogado de Betssy Chávez, con un grupo de parlamentarios.

De acuerdo con el pronunciamiento, Waldemar Cerrón "no ha cautelado la imparcialidad" en la conducción de la sesión de la Comisión Permanente de este 20 de noviembre, en donde se aprobó el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años a Betssy Chávez.

Cuestionaron, además, que Cerrón no haya "cautelado que la defensa técnica de la acusada constitucionalmente Betssy Chávez Chino contara formalmente con la habilitación vigente".

"[Waldemar Cerrón] no ha garantizado el respeto a la majestad de la institución del Congreso de la República y con ello a todos los congresistas al permitirle irregularmente participar en la sesión a un abogado que se encontraba inhabilitado por el colegio de abogados de Lima para ejercer la defensa legal", sostuvieron.

Hemos presentado junto con @bancada_rp la moción de censura contra Waldemar Cerrón. Que quede claro quiénes sí se hacen respetar. No solo con discursos, sino con hechos. pic.twitter.com/k8ySQueYmu — Norma Yarrow (@NormaYarrowL) November 20, 2025

¿Qué sucedió en la Comisión Permanente?

Durante la sesión de la Comisión Permanente, Raúl Noblecilla afirmó que el expresidente Alberto Fujimori fue responsable incluso de la muerte de niños, lo que originó la reacción de la parlamentaria de Fuerza Popular, Martha Moyano, exigiendo que solo se limitara a la defensa técnica de Betssy Chávez.

Luego, los parlamentarios de Fuerza Popular pidieron al segundo vicepresidente, Waldemar Cerrón, que le ordenara a Noblecilla a moderar sus palabras.

Sin embargo, Raúl Noblecilla siguió con sus expresiones contra la bancada fujimorista, lo que llevó a la protesta de la legisladora Patricia Juárez, quien anunció una moción de censura contra Waldemar Cerrón.

"Me parece inaceptable lo que ha ocurrido el día de hoy. Usted [Waldemar Cerrón] ha permitido que este señor [Raúl Noblecilla] nos insulte de una manera realmente inaceptable, presidente. Usted nos ha dicho 3, 4 o 5 veces, 'vamos a retirarlo' y nunca lo retiró. Yo le tengo aprecio personal, pero creo que nosotros vamos a correr en este momento una censura", declaró.

A su turno, Norma Yarrow sostuvo que las palabras de Raúl Noblecilla "no se puede permitir de una persona que viene a solamente hacer apología, llamando nuevamente al levantamiento de la personas".

Norma Yarrow presenta una moción de censura contra Waldemar Cerrón | Fuente: RPP