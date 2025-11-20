Poder Judicial leerá sentencia a Martín Vizcarra el miércoles 26 de noviembre a las 9.00 a. m.

Vizcarra asistió a la sede del Poder Judicial para concluir con sus alegatos de clausura | Fuente: Andina

El Poder Judicial determinó que la audiencia de lectura de sentencia al exmandatario Martín Vizcarra se llevará a cabo el próximo miércoles 26 de noviembre a las 9.00 a. m.

Como se recuerda, Vizcarra es procesado por la comisión del presunto delito de cohecho en la concesión de las obras de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua durante su período como gobernador regional de dicha región.

El Ministerio Público, representado por el fiscal Germán Juárez Atoche, ha solicitado 15 años de pena privativa de la libertad para el exmandatario, acusándolo de haber recibido sobornos que ascienden a 2.3 millones de soles.

"La defensa ha sido contundente"

A su salida de la sede judicial, tras concluir la fase de alegatos finales, Vizcarra se mostró optimista y aseguró que su defensa desbarató la tesis fiscal.

“Hoy hemos terminado con los alegatos finales. Creo que ha sido contundente la participación del abogado con argumentos completamente sólidos que acreditan la inocencia. Ustedes pueden comparar la intervención del fiscal la semana pasada: vaga, gaseosa, sin concretar nada. Y ahora (la participación) con pruebas, contundente de mi abogado”, declaró a la prensa.

El exjefe de Estado confirmó su asistencia a la audiencia final, asegurando que se someterá al fallo judicial.

“Voy a venir la próxima semana, el miércoles 26 de noviembre a las 9.00 a. m., y acataré la decisión que tome la jueza y los dos jueces. Obviamente estaré aquí presente. Claro, con la confianza de que voy a ser absuelto por la contundencia de los argumentos”, afirmó.

Cuestiona a empresas ICCGSA y Obrainsa

En otro momento, Vizcarra cuestionó duramente el papel de las empresas colaboradoras y del Equipo Especial Lava Jato, denunciando supuestos beneficios excesivos a cambio de testimonios en su contra.

“ICCGSA y Obrainsa, las dos empresas que me acusan a mí, se han visto beneficiadas de manera exagerada por la Fiscalía. Les han perdonado 1318 millones de deuda. Ni un día de cárcel para sus ejecutivos. Todo eso gracias a la bondad del fiscal Juárez Atoche con los empresarios privados, quienes han dado declaraciones que no han podido corroborar durante el juicio”, culminó.