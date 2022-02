Waldemar Cerrón sobre críticas a Hernán Condori: "¿Por qué esperan que sea ministro para denunciarlo?"

El legislador defendió la designación de Hernán Condori como ministro de Salud. | Fuente: RPP Noticias

Waldemar Cerrón, vocero de la bancada de Perú Libre, se pronunció en contra de los cuestionamientos al ministro de Salud, Hernán Condori, y aseguró a sus detractores que lo debieron denunciar antes de que sea designado en el cargo.

En declaraciones a RPP Noticias, el parlamentario oficialista se refirió al pedido realizado por el Colegio Médico del Perú (CMP), que exige la renuncia del ministro, acto que consideró poco solidario con uno de sus colegas.

“Se pronuncian cuando un colega de provincia llega a la capital y es propuesto como ministro y, si fuera de la capital, no dicen nada. No me parece correcto, me parece poco solidario y espero que, más bien, tengan un respaldo de propuestas que le hagan llegar al ministro”, dijo.

“¿Por qué esperan que sea ministro para denunciarlo? Está ejerciendo una profesión, un derecho. En todo caso, hay que pedir al Colegio Médico que investigue a todos los médicos que están ahí”, añadió.

Sobre investigación a ministro

Respecto de la investigación que afronta el ministro Hernán Condori, el legislador sostuvo que no tiene conocimiento de la misma, pero que podía asegurar que el titular del sector Salud tuvo una buena gestión cuando fue jefe de la Dirección Regional de Salud de Junín.

“No tengo conocimiento de las acciones que venía realizando. Lo conozco desde su gestión en el Gobierno Regional de Junín, que ha sido muy buena, y como cualquiera en Perú, puede tener denuncias, mientras esté en investigación que sigan las investigaciones y, si se determina lo contrario, entonces ahí sí podemos hablar con plenitud”, sostuvo.

Ante los cuestionamientos contra el ministro por promover productos sin respaldo científico, Waldemar Cerrón dijo que forma parte del “cargamontón” y reiteró el pedido al CMP para que ayuden a “certificarlo o descartarlo”, en referencia al producto que Hernán Condori promocionó en sus redes sociales.

Pedido del CMP

Esta mañana el decano del CMP, Julio Urquizo, reiteró que su gremio exige la renuncia inmediata de Hernán Condori al Ministerio de Salud, por promover productos “que no tienen ninguna validez científica” y por ofrecer servicios de gineco obstetría, especialidad que no tiene.

Según precisó, el rechazo contra el nombramiento de Hernán Condori es mayoritario y así lo expresan los 27 decanos del CMP a nivel nacional, junto al Comité Ejecutivo de la institución. Por tanto, dijo que si el mandatario Pedro Castillo “persiste” en mantener al nuevo ministro, “los médicos en general levantarán su voz en donde estén”.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

‘Espacio Vital’: ¿Cuál es la importancia de la investigación epidemiológica?