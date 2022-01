El defensor señaló además que la elección de funcionarios deben ser "idóneos" en los cargos. | Fuente: Andina

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez se refirió en torno a que el Gobierno observó este jueves la autógrafa mediante la cual se establece que las reformas constitucionales sometidas a referéndum sean aprobadas previamente por el Congreso.

En conversación con Ampliación de Noticias, este explicó que toda reforma constitucional debe de pasar primero por el Legislativo, por lo que a su parecer no le parece "inconstitucional" esta norma.

"En el Perú no hay otra forma de hacer una reforma constitucional y que esta no pase por el Congreso de forma que a mi la norma no me parece inconstitucional", expresó.

Sin embargo, el Gobierno indica que entre los alcances de la autógrafa de ley observada se determina que “restringe arbitrariamente el derecho al referéndum previsto en la Constitución”.

También señalan que “vulnera principios constitucionales al establecer el tránsito obligatorio por un procedimiento de reforma constitucional para ejercer el derecho al referéndum”.

Ley de elección de funcionarios

El defensor se refirió también en torno a la aprobación de la norma que establece los requisitos mínimos para el acceso a la función y servicio de funcionarios de libre designación y remoción, y el personal de confianza.

Al respecto, indicó que esta norma es iniciativa de la Defensoría del Pueblo ya que para este se deben de establecer "filtros" para quienes ocupen cargos públicos, especialmente en el gabinete ministerial.

“Si bien el presidente tiene la facultad de designar ministros, esta tiene límites y está dado por la buena administración que está dentro de la Constitución”, dijo.

“Nosotros planteamos que se establezca un filtro y no es ninguna novedad porque al respecto hay facultades y se han establecido límites que es el caso de los indultos. Si bien el presidente tiene facultades, hay normas que proceden a regular los indultos”, agregó.

