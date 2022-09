Willy Huerta: ¿Cuál es el respaldo en el Congreso a la moción de censura contra el ministro del Interior?

Willy Huerta, ministro del Interior. | Fuente: Mininter

Congresistas de varias bancadas de oposición presentaron ayer una moción de censura contra el ministro del Interior, Willy Huerta, cuya gestión es cuestionada por los cambios en los altos mandos de la Policía Nacional y la intromisión al trabajo del coronel Harvey Colchado.



Los parlamentarios que firmaron la moción señalan que corresponde al Poder Legislativo censurar al ministro del Interior "por su responsabilidad política" y por "incapacidad y falta de idoneidad para asumir el cargo".

La iniciativa de censura contra Huerta tendría hasta el momento el respaldo de 56 congresistas, de los 66 votos necesarios para concretar la salida del ministro del Interior, según una proyección de El Comercio.

El diario indicó que las bancadas que votarían por censurar a Huerta son Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular y Somos Perú. También los congresistas no agrupados Carlos Anderson (ex Podemos Perú) y Roberto Chiabra (ex APP).

En declaraciones al programa Todo se sabe de RPP Noticias, el congresista Diego Bazán (Avanza País) afirmó que "desde el Congreso hay voluntad para que este señor (en referencia a Huerta Olivas) no siga en el cargo”.

Por su parte, el congresista de Renovación Popular, José Cueto, afirmó que la oposición cuenta con los votos necesarios para lograr la censura de Huerta.

"Somos más de 33 congresistas que hemos firmado la moción de censura. Si tenemos los votos (para aprobarla), yo estoy seguro de que la gran mayoría de los congresistas estamos cansados de estar nuevamente mirando a los ministros del Interior que no respetan a la Policía, que no la hacen respetar ante el Gobierno, atacan su institucionalidad, hacen cambios tratando de cubrir todos los problemas de Castillo y su gente", manifestó el parlamentario en Las claves del día de RPP.

Desde APP, el congresista Alejandro Soto, vocero de la bancada, dijo que su agrupación votará a favor de censurar a Willy Huerta porque "le ha seguido el juego" a Pedro Castillo al retirar y luego ratificar a Harvey Colchado en la dirección de la División de Búsqueda de Personas de la Policía Nacional.

Perú Libre y Acción Popular definirían censura de Willy Huerta

La destitución de Huerta, el séptimo ministro del Interior en lo que va del gobierno de Pedro Castillo, se podría definir con los votos de las bancadas de Acción Popular y Perú Libre, desde donde no se han manifestado posiciones en bloque al respecto.

En conferencia de prensa, Kelly Portalatino, vocera del partido del lápiz, indicó que su bancada evalúa si respaldará o no la censura contra el ministro del Interior. "Vamos a hacer un análisis muy profundo, no podemos ser ligeros", dijo.

En cambio, su colega de bancada, Guido Bellido, se pronunció en contra de la moción de censura al afirmar que es "un despropósito" y "una barbaridad" que desde la oposición se busque censurar a otro ministro,

Por su parte, el congresista de Acción Popular Ilich López, afirmó que su bancada evaluará en los próximos días si vota a favor en contra de la censura de Huerta. Indicó que a titulo personal considera que "hay razones para que la censura contra el ministro del Interior "prospere". Karol Paredes, su colega de bancada, adelantó que ella si votará a favor de censurar a Huerta.

Carlos Zeballos, portavoz de Integridad y Desarrollo y ex integrante de la bancada de Acción Popular, informó que su grupo parlamentario evaluará su postura respecto a la iniciativa contra Willy Huerta.