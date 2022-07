El Congreso exhortó a su tercer vicepresidente, Wilmar Elera, a pedir disculpas al país por sus expresiones | Fuente: Composición RPP

El Congreso de la República, en un comunicado difundido a través de Twitter, "lamentó" las declaraciones de su tercer vicepresidente, Wilmar Elera, respecto al caso de presunto abuso sexual por parte del congresista Freddy Díaz a una de sus trabajadoras, y lo "exhortó" a pedir disculpas al país.

"Lamentamos las expresiones de nuestro Tercer Vicepresidente de la Mesa Directiva vertidas en un medio de comunicación, y lo exhortamos a ofrecer las disculpas públicas al país, sobre las declaraciones respecto al caso del congresista Freddy Díaz Monago", refirió el pronunciamiento.

A su vez, el Parlamento rechazó "todo tipo de violencia contra la mujer que atente su dignidad".

📣 Comunicamos a la opinión pública lo siguiente:

Como se sabe, en una entrevista realizada esta mañana en TV Perú, el tercer vicepresidente del Congreso deslizó que el presunto caso de violación sexual se debió a que la víctima laboraba en un "espacio de puros hombres".

"Según lo que he podido averiguar, creo que la señorita es la única mujer que trabaja en el espacio de puros hombres, lo cual ha creado un ambiente mucho más propicio, sobre todo cuando comienzan a tomar licor", refirió

Asimismo, Elera refirió que el hecho era "muy particular" dado que la actitud del presunto agresor "cambió de un momento a otro" por efecto del licor.

Horas después de estas declaraciones, Elera hizo un escueto pronunciamiento sobre el hecho en Twitter, manifestando que "la trabajadora es la víctima" y lo acompañó del hashtag "#NiUnaMenos"

"NO AL ABUSO SEXUAL NO es NO y se tiene que respetar. Exijo celeridad en la denuncia contra el Cong. Freddy Díaz por violación. Recordemos que la trabajadora es la víctima desde el primer momento y este hecho no puede pasar un día más sin ser esclarecido y sancionado", expresó en esa red social.



NO AL ABUSO SEXUAL

NO AL ABUSO SEXUAL

NO es NO y se tiene que respetar. Exijo celeridad en la denuncia contra el Cong. Freddy Díaz por violación. Recordemos que la trabajadora es la víctima desde el primer momento y este hecho no puede pasar un día más sin ser esclarecido y sancionado.#NiUnaMenos

Defensoría del Pueblo se pronuncia



Por su parte, la Defensoría del Pueblo, a través de Twitter, calificó como "graves" las declaraciones del tercer vicepresidente del Congreso y señaló que se busca "justificar" la violación sexual con "estereotipos" contra la mujer.

"Consideramos graves las declaraciones de tercer vicepresidente del Congreso, Wilmar Elera, que buscan justificar acto de violación sexual en denuncia contra congresista Freddy Díaz, basándose en estereotipos y discriminación contra las mujeres", señaló la institución.

Asimismo, solicitaron al Poder Judicial a "erradicar toda forma de justificación y tolerancia a la violencia de género" y "a desterrar la revictimización hacia las personas afectadas".

#DeUnaVezPorTodas Consideramos graves las declaraciones de tercer vicepresidente de @congresoperu, Wilmar Elera, que buscan justificar acto de violación sexual en denuncia contra congresista Freddy Díaz, basándose en estereotipos y discriminación contra las mujeres.