Wilmar Elera dice que sus declaraciones fueron "sacadas de contexto" y que no renunciará a la Mesa Directiva

El tercer vicepresidente del Congreso, Wilmar Elera, pidió disculpas públicas al país por que sus declaraciones fueron "malinterpretadas" | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA

El tercer vicepresidente del Congreso, Wilmar Elera, publicó en Twitter sus disculpas al país por las declaraciones que dio esta mañana en un medio de comunicación sobre el caso de presunta violación sexual por parte del congresista Freddy Díaz a una de sus trabajadoras.

Según Elera, sus declaraciones fueron "malinterpretadas" y pidió disculpas por eso.

"Lamento que mis declaraciones expresadas en un medio de comunicación hayan sido malinterpretadas y pido disculpas públicas por ello. Siempre estaré en contra del abuso y violencia contra la mujer", señaló en su comunicado en la referida red social.

A pedido de la presidenta del Congreso

Minutos después del mediodía, en conferencia de prensa, Elera señaló que sus disculpas fueron a pedido de la presidenta del Congreso, Lady Camones, y que no cree "necesario" renunciar a su cargo en la Mesa Directiva porque "ya reconoció su equivocación"

“Ya he conversado con la presidenta del Congreso y ha pedido que haga las disculpas del caso, por eso ustedes han visto el comunicado. Por mi convicción de hombre tengo que pedir las disculpas (...) El Congreso está por encima de los problemas que puedan tener los congresistas y seguimos trabajando", afirmó.

En ese sentido, señaló que no renunciaría a la Mesa Directiva por declaraciones "sacadas" de contexto.

“No creo que sea necesario porque estoy haciendo un reconocimiento, un mea culpa de mi equivocación al haber dado unas declaraciones que simplemente han sido (sacadas) fuera de contexto porque yo no he querido decir (eso)”, expresó.

Por "su edad" y "su crianza"

Además, Elera dijo que sus declaraciones fueron motivadas "por su edad" y por el tipo de "crianza" que "recibió de sus padres"

"Capaz mis padres me han criado de una manera diferente, la edad que tengo, comprenderán. Pero este es un momento para poder aprender (...) En ese sentido, yo soy padre de familia de una hija mujercita, tengo 4 nietas mujeres, vengo de un matrimonio de 45 años y como tal, soy una persona de familia, no estoy aquí para avalar una violación", sostuvo.

Elera remarcó que en realidad quiso decir que el "ambiente propicio" en que se cometió el presunto delito de abuso sexual por parte del congresista Freddy Díaz, no era para la víctima sino para el violador.

"Evidentemente, no estoy de acuerdo con que el hecho de que sean más hombres y que haya licor se haya hecho un ambiente propicio. Yo lo que quise decir es que ese ambiente propicio era para el violador, no para la víctima. En ese sentido, me solidarizo con la persona que ha sido violada porque realmente en ningún contexto, ni por licor, ni por mayoría de hombres, ni por la forma de vestir se tiene porqué violentar a una mujer", manifestó.