Congresista Wilson Soto presenta proyecto de ley para reducir edad mínima de postulación para diputados a 21 años

El congresista de Acción Popular, Wilson Soto Palacios, presentó un proyecto de ley que propone modificar el artículo 90 de la Constitución Política y establecer que los ciudadanos puedan postular al cargo de diputado desde los 21 años y al Senado desde los 30 años, en reemplazo de los actuales requisitos de 25 y 45 años, respectivamente.

Según el argumento del parlamentario, esta propuesta busca garantizar la igualdad de oportunidades y "fortalecer la participación política de las nuevas generaciones".

"A esa edad muchos cuentan con una profesión universitaria, cursan estudios de posgrado como maestrías o doctorados, e incluso ocupan cargos relevantes en los sectores público y privado. Este nivel de preparación y responsabilidad demuestra que no solo están en capacidad de contribuir al desarrollo del país desde sus espacios profesionales, sino que también deberían ser incentivados a participar activamente en la vida política como una opción legítima de desarrollo personal y de servicio a la población en general", se lee en el documento realizado por Wilson Soto.

Como coautores de esta iniciativa figuran sus compañeros de bancada: Pedro Martínez, Louis Aragón, Carlos Alva, Hilda Portero e Ilich López. Asimismo, el proyecto destaca que la medida no genera gastos al Estado y alinea al Perú con la tendencia internacional de ampliar la participación de jóvenes en la política, como ya ocurre en México, Colombia y Chile.

Finalmente, el congresista recordó que la propuesta se enmarca en los compromisos asumidos en la Undécima Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria (UIP), celebrada recientemente en Lima, donde se recomendó a los países adoptar medidas concretas para reducir la edad mínima de acceso a cargos públicos y garantizar la inclusión de las nuevas generaciones en los espacios de representación democrática.

