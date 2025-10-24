Pedro Castillo denuncia que "guarda sobres de congresistas que le pidieron ministerios"

Desde el penal de Barbadillo, el exjefe de Estado se conectó de manera virtual a la sesión de la SAC | Fuente: Andina

El exmandatario Pedro Castillo denunció en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que guarda sobres de parlamentarios que le pidieron, cuando era presidente de la República, acceder a cargos en diferentes carteras ministeriales y directorios dentro del Estado.

"En el Congreso habían ciertos congresistas —me hubiese gustado hacer esta defensa mirándolos a la cara— que aún tengo sus sobres guardados cuando hacían llegar a través de intermediarios para darles un ministerio, darles algunas direcciones. Pero va a haber su oportunidad, va a haber su momento", dijo Castillo Terrones.

Desde el penal de Barbadillo, el exjefe de Estado se conectó de manera virtual a la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se están evaluando las denuncias en su contra y en contra de los exministros Bettsy Chávez (PCM), Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo) por su participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

PJ concedió “con efecto suspensivo” apelación de la Procuraduría para revocar sentencia sobre pensión vitalicia a Pedro Castillo

La sentencia que ordena al Congreso de la República otorgar una pensión vitalicia al expresidente Pedro Castillo desde el 8 de diciembre de 2022, con todos los beneficios inherentes, no podrá ser ejecutada hasta que se resuelva la apelación que presentó la Procuraduría del Legislativo para revocar este fallo.

Ello, debido a que el juez constitucional de Lima Alexis Anicama concedió “con efecto suspensivo” el recurso que interpuso la defensa legal del Parlamento para dejar sin efecto esta sentencia.