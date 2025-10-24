Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Pedro Castillo denuncia que "guarda sobres de congresistas que le pidieron ministerios"

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El exmandatario declaró de manera virtual durante la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se evalúa su participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Judiciales
00:00 · 02:00
Desde el penal de Barbadillo, el exjefe de Estado se conectó de manera virtual a la sesión de la SAC
Desde el penal de Barbadillo, el exjefe de Estado se conectó de manera virtual a la sesión de la SAC | Fuente: Andina

El exmandatario Pedro Castillo denunció en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que guarda sobres de parlamentarios que le pidieron, cuando era presidente de la República, acceder a cargos en diferentes carteras ministeriales y directorios dentro del Estado.

"En el Congreso habían ciertos congresistas —me hubiese gustado hacer esta defensa mirándolos a la cara— que aún tengo sus sobres guardados cuando hacían llegar a través de intermediarios para darles un ministerio, darles algunas direcciones. Pero va a haber su oportunidad, va a haber su momento", dijo Castillo Terrones.

Desde el penal de Barbadillo, el exjefe de Estado se conectó de manera virtual a la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se están evaluando las denuncias en su contra y en contra de los exministros Bettsy Chávez (PCM), Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo) por su participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Desde el penal de Barbadillo, el exjefe de Estado se conectó de manera virtual a la sesión de la SAC
Desde el penal de Barbadillo, el exjefe de Estado se conectó de manera virtual a la sesión de la SAC | Fuente: RPP

PJ concedió “con efecto suspensivo” apelación de la Procuraduría para revocar sentencia sobre pensión vitalicia a Pedro Castillo

La sentencia que ordena al Congreso de la República otorgar una pensión vitalicia al expresidente Pedro Castillo desde el 8 de diciembre de 2022, con todos los beneficios inherentes, no podrá ser ejecutada hasta que se resuelva la apelación que presentó la Procuraduría del Legislativo para revocar este fallo.

Ello, debido a que el juez constitucional de Lima Alexis Anicama concedió “con efecto suspensivo” el recurso que interpuso la defensa legal del Parlamento para dejar sin efecto esta sentencia.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP220 | INFORMES | Elecciones 2026: Agrupaciones políticas definirán a sus candidatos con menos de 10 delegados

Las agrupaciones políticas se preparan para elegir a sus candidatos que los representarán en las elecciones generales del 2026, sin embargo, hoy conocemos que no solo la mayoría los elegirá con el voto de delegados, sino que, además, lo harán con un número muy reducido de estos representantes. Sepa de qué agrupaciones son en el siguiente informe de Maricarmen Chinchay, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Pedro Castillo Congreso Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

RPP TV

En Vivo

Más sobre Congreso

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA