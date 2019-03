Yeni Vilcatoma, congresista de Fuerza Popular. | Fuente: RPP

La congresista de Fuerza Popular, Yeni Vilcatoma, anunció este jueves que ha presentado una denuncia penal contra los brasileños Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y otros 33 exejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht, por su presunta vinculación con actos de corrupción en la construcción del Gasoducto del Sur.

En una presentación ante la prensa, tras la primera parte de la interpelación al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, la parlamentaria dijo que de acuerdo al código procesal penal también ha solicitado "la detención preliminar del señor Marcelo Odebrecht y Jorge Barata".

"Estamos solicitando la detención preliminar judicial al Ministerio Público, para que este lo formule ante el Poder Judicial una vez aperturada (sic) esta investigación y con carácter de urgente", indicó.

Vilcatoma dijo que presentó la denuncia luego de conocer que el proyecto Gasoducto Sur no fue incluido en el acuerdo de colaboración eficaz entre Odebrecht y el Ministerio Público.

Aseguró que este pedido no afectará el citado convenio porque "en el caso Gasoducto, Odebrecht no se acogió a la colaboración porque no ha reconocido culpabilidad".

Cabe recordar que tanto Marcelo Odebrecht como Jorge Barata cumplen medidas restrictivas en Brasil por el caso de corrupción Lava Jato. El primero cumple una sentencia de 20 años bajo prisión domiciliaria, y el segundo se encuentra bajo condiciones en su calidad de colaborador eficaz. Barata, además, será interrogado por la fiscalía peruana entre el 22 y 26 de abril.